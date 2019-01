Nemeckí roľníci očakávajú odchod Veľkej Británie z EÚ s obavami

Digitalizácia v agrárnom sektore bude veľkou témou nadchádzajúceho veľtrhu Grüne Woche (Zelený týždeň), ktorý sa začne v piatok (18. 1.) v Berlíne.

Berlín 14. januára (TASR) - Nemecký roľnícky zväz nalieha na pokrytie celej krajiny rýchlym internetom 5G. "5G potrebujeme doviesť ku každému tankeru s mliekom," uviedol v rozhovore pre DPA prezident zväzu Joachim Rukwied. Dodal, že ním "môžeme ešte úspešnejšie hospodáriť na poliach, precíznejšie hnojiť a aplikovať ochranné prostriedky rastlín. Aj v maštaliach sa dá vďaka nemu zvýšiť starostlivosť o zvieratá".



Na jar sa v Nemecku zverenia frekvencie pre podstatne rýchlejší štandard internetu 5G. Podľa projektu sa dostane do roku 2022 do 98 % domácnosti. Kritici však tvrdia, že to nebude stačiť pre pokrytie celého územia krajiny signálom.



Nemeckí poľnohospodári sa zaoberajú aj dôsledkami minuloročného sucha, ktoré sa prejavujú predovšetkým na severe a východe Nemecka. Veľké zdraženie po zlej úrode spotrebitelia nepocítia. Rukwied povedal, že treba rátať so stabilnými cenami, hoci dôjde k určitým výkyvom. Zdôraznil, že "ceny potravín v Nemecku sú, rovnako ako v minulosti, výhodné". Obyvatelia na ne vynakladajú mesačne okolo 10 % príjmu. Žiadosti o odškodnenie viac ako 8500 roľníkov, ktorí požiadali o finančnú pomoc, sa teraz spracúvajú. Spolková vláda a spolkové krajiny na ňu vyčlenili 340 miliónov eur. Istotou je, že veľká časť zo škody 2,5 miliardy eur spôsobená suchom, zostane na pôdohospodárstve a postihnuté hospodárstva bude zaťažovať aj v nasledujúcich rokoch.



Rukwied žiadal, aby sa vyjasnilo financovanie agrárneho sektora po roku 2020. "Obdobie po ňom je ambiciózne, ale rozhodnutie o budúcom rozpočte by sa malo prijať ešte pred tohtoročnými voľbami do Európskeho parlamentu. "Potrebujeme signály pre Európu, že EÚ je schopná prijímať rozhodnutia," uviedol Rukwied.



Pokiaľ ide o dôsledky brexitu, povedal, že roľníci ho očakávajú s obavami. "Ide o veľa," povedal. Upozornil na prebytok agrárnych produktov a potravín v obchode s Britániou, ktorý dosahuje 3,5 miliardy eur ročne. "Potrebujeme, aby bol proces riadený a aby sme naďalej mali prístup na trhy, uzavrel prezident zväzu.