Nemeckí výrobcovia áut varujú pred dôsledkami tvrdého brexitu

Berlín 16. januára (TASR) - Nemeckí výrobcovia áut v stredu varovali pred fatálnymi dôsledkami odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Predpovedajú straty pracovných miest v Británii aj v Európe, a naliehajú na zákonodarcov, aby zdvojnásobili snahu o zabezpečenie pokračovania bezcolného obchodu.



Parlament v Londýne v utorok (15.1) odmietol dohodu o podmienkach brexitu, ktorú vyrokovala s Bruselom premiérka Theresa Mayová. Spojené kráľovstvo sa tak ocitlo vo vákuu a firmám hrozí "najhorší možný scenár", teda neriadený brexit bez dohody.



Veľká Británia bude trpieť najviac v prípade, že stratí voľný prístup na európske trhy, pretože až 80 % vozidiel vyrobených v krajine vyváža, väčšinou do EÚ. Ale aj Nemecku ide o veľa. V roku 2016 bola Británia najväčším samostatným exportným trhom pre nemeckých výrobcov, ktorí tam predali 800.000 automobilov, čo predstavovalo 20 % ich globálneho exportu. Do Číny a USA vyvážajú nemecké firmy menej vozidiel, pretože tam majú svoje továrne.



"Dôsledky odchodu bez dohody by boli fatálne," skonštatovalo nemecké združenie automobilového priemyslu VDA. "Bez riadneho a praktického riešenia pre podniky budú pracovné miesta v automobilovom priemysle, najmä na britskej strane, prvé na rade," uviedlo.



BMW, Volkswagen a Daimler, materská spoločnosť značky Mercedes-Benz, vyzvali britských politikov, aby priniesli viac jasnosti do brexitu a zabezpečili, že bezcolný obchod bude pokračovať. "Neistota nie je dobrá pre podnikanie. Musíme sa preto aj naďalej pripravovať na najhorší scenár," uviedla automobilka BMW. Tá vyrába 60 % vozidiel Mini v závode pri Oxforde, na juhu Anglicka, a je závislá od dodávok komponentov z nemeckých závodov. Automobilka už zlepšila svoju logistiku tak, aby zahŕňala aj možnosť leteckej nákladnej dopravy.



Clá sú veľkým problémom pre výrobcov s nižšími maržami a vysokým objemom produkcie, ako sú Toyota (má továreň v Derby) a Nissan so závodom v Sunderlande. Ale aj pre nemecký koncern Volkswagen (VW), ktorý nemá žiadnu britskú továreň a svoje vozidlá na ostrovný trh dováža.



"Výsledok hlasovania predstavuje ďalšiu neistotu a brzdí našu schopnosť plánovať dopredu. My a celý priemysel potrebujeme jasne vysvetliť povahu vzťahov medzi Britániou a EÚ. Každé ďalšie oneskorenie v prípade brexitu prináša riziko pre investície a pracovné miesta," upozornil VW.