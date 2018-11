Nemecko bude kupovať americký skvapalnený plyn, ale nie hneď

Skvapalnený zemný plyn (LNG) by sa mohol importovať aj subvencovaním vybudovania terminálu v Nemecku.

Berlín 3. novembra (TASR) - Transatlantický koordinátor spolkovej vlády Peter Beyer počíta s tým, že Nemecko bude nakupovať viac skvapalneného zemného plynu (LNG) od Spojených štátov. „Aj napriek aktuálnemu vývoju nemecko-amerických vzťahov máme záujem o skvapalnený plyn z USA,“ povedal Beyer, ktorý je aj poslancom spolkového parlamentu za kresťanských demokratov (CDU) kancelárky Angely Merkelovej. Podľa neho by k tomu malo dôjsť v strednodobom horizonte.



Beyer, ako informoval portál denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, dodal, že LNG by sa mohol importovať aj subvencovaním vybudovania terminálu v Nemecku. K tomu by malo dôjsť v prípade, ak sa to ekonomicky vyplatí. V súčasnej situácii je ale skvapalnený americký LNG v porovnaní s plynom dodávaným potrubím z Ruska pridrahý.



Beyerovo znepokojenie vyvoláva rastúci tlak Washingtonu proti Nordstreamu 2. Jeho potrubie sa už dva mesiace ukladá na dno Baltického mora. „Pozorujeme proti plynovodu zostrujúcu sa rétoriku,“ uviedol poslanec. Predpokladá, že nasledujúci krok Washingtonu by mal prísť na začiatku budúceho roka. Podľa koordinátora sa Nemecko musí naň pripraviť.



Aj prezident Donald Trump a aj Kongres pohrozili zavedením sankcií proti firmám, ktoré projekt realizujú.



Beyer odmieta kritiku, že nemecká podpora druhej línie Nordstreamu je chybou. Vzhľadom na klesajúcu ťažbu plynu spod dna Severného mora musí Nemecko hľadať jeho nové zdroje získavania. Nemôže vzniknúť dojem, že „došlo k podrobeniu sa akémukoľvek tlaku z Washingtonu“.