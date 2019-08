Nemecko je presvedčené o tom, že K. Georgievová bude šéfkou MMF

V prípade vymenovania by sa Georgievová stala po Christine Lagardovej druhou ženou vo vedení MMF.

Berlín 5. augusta (TASR) - Nemecko je presvedčené o tom, že Medzinárodný menový fond (MMF) bude viesť bulharská ekonómka a niekdajšia eurokomisárka Kristalina Georgievová. Uviedla to v pondelok hovorkyňa nemeckého ministerstva financií v súvislosti s vekom Georgievovej.



Vlády Európskej únie koncom minulého týždňa vybrali Georgievovú ako svoju kandidátku na pozíciu šéfky MMF. Za terajšiu výkonnú riaditeľku Svetovej banky hlasovala väčšina štátov EÚ, napriek tomu, že jej kandidatúra si bude vyžadovať zmenu pravidiel MMF, na základe ktorých musí mať kandidát na funkciu šéfa fondu menej než 65 rokov. Georgievová má takmer 66 rokov.



Ako však uviedla hovorkyňa ministerstva financií, nemecká vláda neočakáva, že Georgievovej vek bude prekážkou na jej ceste stať sa šéfkou MMF. V prípade vymenovania by sa Georgievová stala po Christine Lagardovej druhou ženou vo vedení MMF. Fond plánuje vybrať svojho nového šéfa do 4. októbra.