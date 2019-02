Hoci sa nemecký prebytok bežného účtu vlani oproti predchádzajúcemu roku znížil, vďaka silnému vývozu zostal najväčší na svete, oznámil Ifo v utorok.

Berlín 19. februára (TASR) - Nemecko má za minulý rok najvyšší prebytok bežného účtu na svete, predbehlo ním aj Japonsko. Vyplýva to z najnovších údajov renomovaného inštitútu Ifo.



Hoci sa nemecký prebytok bežného účtu vlani oproti predchádzajúcemu roku znížil, vďaka silnému vývozu zostal najväčší na svete, oznámil Ifo v utorok. To pravdepodobne obnoví kritiku fiškálnej politiky kancelárky Angely Merkelovej.



Medzinárodný menový fond (MMF) a Európska komisia (EK) niekoľko rokov naliehajú na Nemecko, aby urobilo viac pre zvýšenie domáceho dopytu, a tak aj importu, a podporu hospodárskeho rastu iným spôsobom, čím by prispelo k zníženiu nerovnováhy v globálnej ekonomike. Kľúčovým motorom nemeckej ekonomiky je totiž export. Americký prezident Donald Trump od nástupu do úradu tiež kritizuje silu nemeckého vývozu.



Prebytok bežného účtu v Nemecku, ktorý meria tok tovarov, služieb a investícií, dosiahol vlani 294 miliárd USD (259,53 miliardy eur) a už tretí rok po sebe bol najvyšší na svete. Druhé Japonsko malo za rok 2018 prebytok 173 miliárd USD a tretie Rusko 116 miliárd USD.



V porovnaní s produkciou nemeckej ekonomiky sa jeho prebytok bežného účtu v roku 2018 znížil, už tretí rok po sebe, a to na 7,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 7,9 % HDP, podľa údajov Ifo.



Od roku 2011 je zostatok bežného účtu Nemecka nepretržite nad orientačným limitom Európskej komisie na úrovni 6 % HDP. A v roku 2015 dosiahol jeho prebytok rekordných 8,9 % HDP.



Európska komisia v roku 2014 po prvý raz formálne kritizovala makroekonomickú nerovnováhu v Nemecku a odvtedy každý rok túto kritiku potvrdzuje.



Komisia vo svojich odporúčaniach uvádza, že Nemecko by malo využiť svoj rozpočtový prebytok na zvýšenie verejných investícií a vytvoriť priaznivé podmienky na silnejší rast reálnych miezd. MMF vydal podobné odporúčania.



Nemeckí vládni predstavitelia opakovane tvrdili, že fiškálna a hospodárska politika Berlína nie je primárne určená na ovplyvnenie kladného salda bežného účtu.



Berlín argumentuje, že obchodný prebytok je výsledkom vývoja na trhoch v oblasti ponuky a dopytu zo strany firiem a spotrebiteľov na celom svete. A je tiež formovaný ďalšími faktormi, ako sú ceny ropy a výmenné kurzy, ktoré sa ťažko ovplyvňujú.



Nemecká vláda sa však rozhodla vynaložiť veľkú časť svojho rozpočtového prebytku v nadchádzajúcich troch rokoch na zvýšenie sociálnych dávok pre rodiny s deťmi, zníženie daní a redukciu svojich príspevkov do systému verejného zdravotníctva. Tieto opatrenia by mali podľa expertov podporiť výdavky domácností.



(1 EUR = 1,1328 USD)