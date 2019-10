Nemecko malo za minulý rok vyšší ako odhadovaný rozpočtový prebytok

Luxemburg/Berlín 21. októbra (TASR) - Nemecko vykázalo za minulý rok vyšší ako pôvodne odhadovaný rozpočtový prebytok. Vyplýva to z revidovaných údajov, ktoré v pondelok zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie (EÚ).



Ale ak by niekto na základe týchto údajov očakával, že Berlín minie na budúci rok viac peňazí, môže to byť naopak.



Výhľad eurozóny ako celku nie je pritom veľmi priaznivý. Regiónu hrozí dlhšie obdobie slabého rastu. A mnohí ekonómovia tvrdia, že by sa mu dalo čeliť iba výrazným zvýšením vládnych výdavkov - najmä v Nemecku, najväčšej ekonomike bloku.



Eurostat v pondelok uviedol, že príjmy Nemecka v minulom roku prekročili výdavky viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Berlín po spresnení vykázal rozpočtový prebytok za rok 2018 vo výške 1,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto 1,7 % HDP, ako naznačil prvý odhad v apríli.



Revízia rozpočtového prebytku Nemecka smerom nahor potvrdzuje trend prekvapkajúcich výsledkov Berlína. V roku 2017 dosiahol jeho prebytok 1,2 % HDP namiesto pôvodne odhadovaného 1 % HDP.



A aj v roku 2016 bol konečný prebytok 1,2 % HDP, a nie 0,9 % ako naznačili predbežné výsledky.



Ak tento trend bude pokračovať, Nemecko môže aj po plánovanom uvoľnení svojej finančnej politiky v budúcom roku opäť dosiahnuť lepšie ako očakávané výsledky.



To nepoteší tých, ktorí požadujú viac výdavkov na riešenie spomalenia ekonomiky eurozóny.



Napriek výzvam Európskej centrálnej banky a mnohých vlád na zvýšenie výdavkov, „je suma vyčlenená na fiškálne uvoľnenie v návrhu národných rozpočtov na rok 2020 dosť obmedzená,“ uviedol Greg Fuzesi, analytik J. P. Morgan.



„Nemecko sa zaviazalo znížiť svoj štrukturálny prebytok z 1,25 % HDP v tomto roku na 0,5 % v nasledujúcom roku,“ poznamenal Andrew Kenningham z Capital Economics. „No aj v minulom sľúbilo jeho zníženie o podobnú sumu a neurobil tak,“ dodal. Domnieva sa preto, že v eurozóne „nedôjde v roku 2020 k fiškálnemu rozmachu“.