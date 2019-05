Nemecko odmieta extrateritoriálne sankcie, reagovalo na Perryho hrozby

Kremeľ reagoval, že takýto krok predstavuje akt nekalej súťaže.

Berlín 22. mája (TASR) - Nemecko odmieta extrateritoriálne sankcie. Uviedlo to v stredu nemecké ministerstvo hospodárstva, ktoré tak reagovalo na vyjadrenia amerického ministra energetiky ohľadne projektu plynovodu Severný prúd 2.



Podľa hovorkyne si ministerstvo "všimlo hrozby Washingtonu v súvislosti s projektom Severný prúd 2 a odmieta akékoľvek sankcie, ktoré majú extrateritoriálny efekt".



Ministerstvo tak reagovalo na vyjadrenia amerického ministra energetiky Ricka Perryho v utorok (21. 5.) v Kyjeve. Ten sa vyjadril, že Spojené štáty už čoskoro schvália zákon, ktorý zavedie sankcie pre firmy zapojené do výstavby plynovodu Severný prúd 2. "Nie je to ďaleko," povedal Perry, ktorý sa v Kyjeve zúčastnil na inaugurácii nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



S projektom plynovodu nesúhlasia okrem USA ani mnohé európske štáty, najmä zo strednej Európy a Pobaltia. Podľa nich tento projekt, ktorý obchádza Ukrajinu aj pobaltské krajiny, iba zvýši závislosť Európy od ruského plynu.



"Opozícia voči Severnému prúdu 2 je v USA stále veľmi vysoká," citovala Perryho agentúra Reuters. "Senát aj Snemovňa reprezentantov by mali návrh zákona schváliť a po nich by ho mal podpísať prezident," dodal.



Pred týždňom skupina republikánskych a demokratických senátorov predstavila návrh spomínaného zákona. Ten počíta so sankciami voči firmám, ktorých lode sa podieľajú na výstavbe produktovodov určených na dodávku ruských energií a k nim patrí aj plynovod Severný prúd 2.



Kremeľ reagoval, že takýto krok predstavuje akt nekalej súťaže. "To je neprijateľné, ako pre nás, tak pre mnohé krajiny Európskej únie," povedal v reakcii na vyjadrenia Perryho hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.