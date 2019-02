Nemecko prekvapivo počíta s deficitom takmer 25 miliárd eur

V súčasnosti sa v Nemecku vypracúvajú plány na rozpočet pre rok 2020 a základné body pre financovanie štátu do roka 2023, obidva dokumenty má vláda schváliť 20. marca.

Berlín 10. februára (TASR) - Po prekvapujúcom odhalení deficitu zhruba 25 miliárd eur v plánovaní rozpočtu požaduje opozícia vysvetlenie od ministra financií Olafa Scholza. Odborník Strany zelených na rozpočet Sven-Christian Kindler žiada, aby sa minister v stredu 13. februára postavil pred rozpočtový výbor parlamentu a detailne vysvetlil príčiny.



Podľa najnovších zistení do roka 2023 bude v rozpočte chýbať minimálne 24,7 miliardy eur, najmä pre oslabenie konjunktúry a nižšie daňové príjmy. Opozícia počíta dokonca so schodkom až 80 miliárd eur.



V súčasnosti sa v Nemecku vypracúvajú plány na rozpočet pre rok 2020 a základné body pre financovanie štátu do roka 2023, obidva dokumenty má vláda schváliť 20. marca. Vzhľadom na nové problémy budú nové výdavky povolené len vtedy, ak na druhej strane budú ministerstvá šetriť. Aj plánovaný základný dôchodok pre ľudí s minimálnym príjmom je podmienený stavom rozpočtu. Najvyšším cieľom je totiž tzv. čierna nula, čiže vyrovnaný rozpočet bez nových dlhov.



Kindler požaduje preveriť plánované výdavky koalície. "Štát každoročne premrhá vyše 50 miliárd eur na dotácie, ktoré ničia klímu a našu životnú úroveň," kritizuje. "Tieto dotácie na špinavé diesely, pre letecké koncerny, na plastové vrecká alebo pre pôdohospodárstvo sa musia dôsledne ukončiť."