Nemecko rozšíri víza pre kvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecká vláda rozšíri systém šesťmesačných víz, aby umožnila ľuďom pochádzajúcim z krajín mimo Európskej únie (EÚ) uchádzať sa o pracovné miesta. Nemecko sa takto pokúša vyrovnať s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, píšu agentúry DPA a AP.



Minister vnútra Horst Seehofer v utorok oznámil, že víza, ktoré sú v súčasnosti dostupné len absolventom vysokých škôl, budú rozšírené aj pre osoby s odbornou kvalifikáciou.



Seehofer zdôraznil, že Nemecko nechce "imigráciu do sociálneho systému". Žiadatelia budú podľa neho musieť dokázať, že sa vedia o seba postarať a ovládajú nemecký jazyk.



Minister práce a sociálnych vecí Hubertus Heil uviedol, že spolková vláda sa tiež dohodla na "pragmatickom riešení" pre odmietnutých žiadateľov o azyl, ktorí majú v Nemecku prácu a sú dobre integrovaní. Vláda im podľa neho plánuje poskytnúť "spoľahlivé postavenie,... aby sme neposielali domov nesprávnych ľudí a potom s ťažkosťami hľadali kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín".



Dohodu o imigračnej reforme dosiahla v utorok ráno nemecká koaličná vláda. Kabinet dúfa, že táto dohoda zatraktívni Nemecko pre nadaných odborníkov z celého sveta. Nová legislatíva kladie nedostatky v priemysle a kvalifikáciu migrantov do centra imigračnej politiky. Dodatočne bude prostredníctvom legislatívy urýchlený proces uznávania kvalifikácií získaných v zahraničí. Pre budúcich migrantov bude tiež ľahšie naučiť sa po nemecky ešte pred svojím príchodom do krajiny.



Nemecko má starnúcu populáciu a potrebuje migrantov na podporu svojej ekonomiky napriek tomu, že otvorenie hraníc utečencom v roku 2015, ktoré iniciovala kancelárka Angela Merkelová, skomplikovalo túto otázku a množstvo voličov sa obrátilo proti príchodu cudzincov.