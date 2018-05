Nemecko sa snaží o ukončenie sporu o clá medzi EÚ a USA

Trump zaviedol koncom marca 25-% sadzbu na dovoz ocele a 10-% na hliník. EÚ má zatiaľ do 1. júna výnimku na tieto clá.

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecko sa snaží o ukončenie sporu medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi v súvislosti s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení vysokých ciel na dovoz ocele a hliníka. Uviedol to v pondelok nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier.



Altmaier povedal, že o tejto otázke bude tento týždeň debatovať s európskou komisárkou pre obchod Ceciliou Malmströmovou a ministrom obchodu USA Wilburom Rossom na stretnutí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži. "Musíme sa snažiť vyhnúť vyšším sadzbám," povedal Altmaier.



Trump zaviedol koncom marca 25-% sadzbu na dovoz ocele a 10-% na hliník. EÚ má zatiaľ do 1. júna výnimku na tieto clá. Únia mala najprv výnimku do 1. mája a Washington jej ju v poslednej chvíli predĺžil o ďalší mesiac.



Malmströmová v uplynulých týždňoch viackrát telefonovala s americkým ministrom obchodu Wilburom Rossom. Brusel žiada trvalú výnimku z ciel.



Ďalšou veľkou hrozbou pre nemecké firmy a pre ekonomiku sú úvahy Washingtonu o zavedení ciel aj na dovoz áut a autokomponentov. Trump totiž minulý týždeň požiadal ministra obchodu Rossa, aby zvážil, či dovoz áut, vrátane nákladných vozidiel, ako aj autokomponentov, neohrozuje národnú bezpečnosť USA.