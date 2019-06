Nemecko vyrobilo rekordných 44 % energie z obnoviteľných zdrojov

Na porovnanie, v roku 2006 sa produkcia z obnoviteľných zdrojov podieľala 39 % na celkovej výrobe elektriny.

Berlín 26. júna (TASR) - V Nemecku sa v 1. polroku vyrobilo až 44 % elektriny z obnoviteľných zdrojov, čo je nový rekord. Prispeli k nemu najmä veterné turbíny. Ukázali to v stredu predbežné údaje energetického združenia BDEW.



Veterné turbíny na pobreží vyrobili v 1. polroku 55,8 miliardy kilowatthodín elektriny, o 18 % viac ako vlani. Veterné turbíny na mori pridali ďalších 12 miliárd kilowatthodín, čo predstavuje nárast produkcie o 30 %.



Produkcia solárnej energie v sledovanom období vzrástla o 1 miliardu na 24 miliárd kilowatthodín.



Z ďalších obnoviteľných zdrojov bolo vyrobených celkovo 36,7 kilowatthodín energie, najmä z biomasy. Vodné elektrárne vyprodukovali 500 miliónov kilowatthodín. No hoci tieto čísla vyzerajú pôsobivo, podľa šéfa BDEW Stefana Kapferera je situácia stále problematická.



„Záznamy o obnoviteľnej elektrickej energii sú príjemným momentom, ale nesmú zakrývať základné štrukturálne problémy," vyhlásil. Podľa neho "pri súčasnej miere expanzie totiž do roku 2030 obnoviteľné zdroje vyprodukujú 54 % elektriny, ale cieľ vlády je 65 %," upozornil.