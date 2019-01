Nemecko znížilo prognózu hospodárskeho rastu v roku 2019 na 1 %

Nemecká ekonomika už vlani spomalila a dosiahla najnižšie tempo za päť rokov. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny sa v roku 2018 zvýšil len o 1,5 % po náraste o 2,2 % v predchádzajúcich dvoch rokoch.

Berlín 30. januára (TASR) - Nemecká vláda znížila v stredu svoju prognózu hospodárskeho rastu v roku 2019 na 1 % z predchádzajúcich 1,8 %. Oznámil to minister hospodárstva Peter Altmaier.



Podľa Altmaiera dôvodom tohto spomalenia je do značnej miery medzinárodné prostredie. Neistota spojená s brexitom, obchodné konflikty, najmä so Spojenými štátmi či konkurenčné nižšie dane v iných krajinách ovplyvňujú vyhliadky nemeckej ekonomiky, ktorá je najväčším európskym hospodárstvom.



Revidovaná prognóza potvrdila špekulácie v nemeckej tlači minulý týždeň. A nasleduje po správe Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý znížil odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku o 0,6 percentuálneho bodu na 1,3 %.



Nemecko sa môže aj tento rok oprieť o silný domáci dopyt vďaka rekordne nízkej nezamestnanosti. Tá by mala ešte viac klesnúť na 4,9 % z 5,2 % v roku 2018, čo bude jej najnižšia úroveň od zjednotenia krajiny v roku 1990. A zároveň sa očakáva, že mzdy v Nemecku v roku 2019 stúpnu o 4,8 %.



"Nemecko je na ceste k dosiahnutiu hospodárskeho rastu už desiaty rok po sebe, čo bude najdlhšie obdobie od roku 1966," povedal Altmaier.



Upozornil tiež, že krajina potrebuje sériu reforiem na zníženie daní a podporu budúcich technológií, akými sú napríklad batérie pre elektrické automobily a umelá inteligencie.



Ministri predložia parlamentu návrhy príslušných zákonov o znížení dane v prvej polovici roka, povedal Altmaier, ktorý v tomto smere čelí odporu koaličných partnerov zo sociálno-demokratickej strany (SPD).



Podnikatelia a ekonomicky liberálni politici požadujú daňovú reformu už roky, keďže nemecké miestne regionálne vlády aj spolková vláda vykazujú už pár rokov prebytky, v roku 2018 vo výške 59,2 miliardy eur.