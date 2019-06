Nemecko zrušilo zmluvy na mýtny systém po verdikte súdu

Nemecko si vlani v decembri zvolilo pre výber mýta špecializované spoločnosti, a to konzorcium domácej CTS Eventim a rakúskej Kapsch TrafficCom. Kontrakt mal hodnotu 2 miliardy eur.

Berlín 19. júna (TASR) - Nemecko zrušilo svoje zmluvy so spoločnosťami, ktoré mali vytvoriť systém výberu mýta na jeho diaľniciach. Najvyšší súd Európskej únie (EÚ) totiž rozhodol, že nemecký plán mýta diskriminuje majiteľov motorových vozidiel zo zahraničia a je v rozpore s legislatívou bloku.



Hovorca ministerstva dopravy na otázku, či nemeckí daňoví poplatníci teraz nebudú musieť uhradiť škody za zrušenie kontraktu, odvetil, že to v tejto chvíli nebude komentovať.



Ani hovorca CTS Eventim nechcel komentovať zrušenie zmluvy. Poukázal však na vyhlásenie firmy v utorok (18. 6.), v ktorom sa uvádza, že zmluvy obsahovali ochranné opatrenia, ktoré majú zabrániť škodám pre spoločnosť a jej akcionárov.



„Toto platí aj v prípade, že by sa nemal zaviesť poplatok za infraštruktúru,“ vyhlásila CTS Eventim v utorok.



Hovorca spoločnosti Kapsch TrafficCom zatiaľ na otázky nereagoval.