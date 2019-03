Nemecku hrozí, že ho zastavenie výroby A380 bude stáť 750 miliónov eur

V dohode o reštrukturalizácii pôžičiek na vývoj A380, ktorú Nemecko podpísalo s Airbusom v roku 2018, sa nepočíta so zrušením programu do roku 2028.

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecku hrozí, že ho rozhodnutie spoločnosti Airbus o zrušení výroby obrieho lietadla A380 bude stáť až 750 miliónov eur. Ukázala to správa ministerstva hospodárstva.



V dohode o reštrukturalizácii pôžičiek na vývoj A380, ktorú Nemecko podpísalo s Airbusom v roku 2018, sa nepočíta so zrušením programu do roku 2028, uvádza sa v dokumente, podľa ktorého Berlín tiež očakáva, že zastavenie produkcie ovplyvní aj požiadavku Svetovej obchodnej organizácie USA voči Európskej únii pre údajné dotácie.



Airbus minulý mesiac oznámil, že končí s výrobou najväčšieho lietadla A380 pre klesajúci dopyt a vysoké výrobné náklady. Do roku 2021 vyrobí a dodá klientom už len 17 strojov.



Toto rozhodnutie prišlo po tom, ako spoločnosť Emirates, najväčší odberateľ A380, znížila objednávky na superjumbo.



Splátky z úveru pritom Airbus uhrádza postupne, po dodaní lietadiel. To znamená, že po predčasnom ukončení výroby zostane časť úveru nezaplatená.