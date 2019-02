Nemecký automobilový priemysel odmieta,že autá z EÚ sú hrozbou pre USA

Americké ministerstvo obchodu poslalo prezidentovi Donaldovi Trumpovi v nedeľu (17.2.) správu o tom, či dovoz áut a autokomponentov zo zahraničia ohrozuje národnú bezpečnosť USA.

Frankfurt nad Mohanom 18. februára (TASR) - Vývoz áut z Európy do Spojených štátov určite neohrozuje národnú bezpečnosť USA, uviedla Nemecká federácia automobilového priemyslu (VDA). Zopakovala tak slová nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá odsúdila vyjadrenia Washingtonu o ohrození národnej bezpečnosti autami z Európy.



Americké ministerstvo obchodu poslalo prezidentovi Donaldovi Trumpovi v nedeľu (17.2.) správu o tom, či dovoz áut a autokomponentov zo zahraničia ohrozuje národnú bezpečnosť USA. Podrobnosti o obsahu správy nezverejnilo, podľa agentúry AFP, ktorá sa odvolala na niektoré nemenované zdroje, však ministerstvo považuje dovoz áut za riziko pre národnú bezpečnosť USA. Trump má teraz 90 dní na to, aby rozhodol, či odporúčania ministerstva prijme alebo nie.



VDA uviedla, že len samotný nemecký automobilový priemysel vytvoril v USA v minulých rokoch viac než 113.000 pracovných miest a zaradil sa ku kľúčovým vývozcom zo Spojených štátov. "To všetko USA podporuje, nie ohrozuje," vyhlásila VDA. Zároveň dodala, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré by označovalo vývoz áut z Európy za riziko pre národnú bezpečnosť USA je "nepochopiteľné".



Podobne sa ešte v sobotu (16.2.) vyjadrila kancelárka Angela Merkelová. Aj ona poukázala na fakt, že Nemci, ktorí v rámci EÚ vyvážajú do USA najviac áut, vyrábajú veľký počet vozidiel práve v Spojených štátoch, odkiaľ ich vyvážajú do Číny. "Je šokujúce, ak toto je považované za ohrozenie národnej bezpečnosti USA," uviedla Merkelová.