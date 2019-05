Nemecký dodávateľ automobiliek Mahle musí začať prepúšťať

Šéf Mahle uviedol, že budú musieť klesnúť výrobné náklady. Firma musí investovať do perspektívnej výroby a pritom musí dbať na zachovanie svojej ziskovosti.

Stuttgart 13. mája (TASR) – Nemecký dodávateľ automobilového priemyslu Mahle bude pokračovať v úsporách. Preto vo svojom základnom závode zruší takmer každé desiate pracovné miesto. Zo 4300 zamestnancov ich bude do konca nasledujúceho roku o 380 menej. Miesta sa však nebudú rušiť v hlavnej výrobnej činnosti. V pondelok to oznámil šéf Mahle Jörg Stratmann. Firma má v Nemecku a vo svete takmer 79.000 zamestnancov.



“Aby som sa vyjadril celkom jasne - rok 2019 bude celkom napätým”, uviedol Stratmann. Dodal, že takým bude v dôsledku kolísajúceho trhu v Číne, klesajúceho predaja áut s dieselovým motorom a v dôsledku celosvetovej neistoty po obchodných konfliktoch, ktoré ovplyvňujú subdodávateľov automobiliek. Šéf Mahle uviedol, že z týchto dôvodov budú musieť klesnúť výrobné náklady. Firma musí investovať do perspektívnej výroby a pritom musí dbať na zachovanie svojej ziskovosti.



Tržby firmy vlani klesli o 1,2 % na 12,6 miliardy eur. Na výnosy nepriaznivo pôsobili straty pri výmenných kurzoch a predaj podniku firmy Hella Behr Plastic Omnium. Zisk klesol o 446 miliónov eur, čo bolo štyrikrát viac než v roku 2017.