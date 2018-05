Nemecký Infineon postaví v rakúskom Villachu veľký závod na čipy

Automatická výroba čipov sa prejaví v poklese ich ceny pre odberateľov.

Viedeň 19. mája (TASR) - Nemecký Infineon predpokladá, že súčasný silný trh s čipmi bude prekvitať aj v budúcnosti. Preto v piatok (18.5.) vo Viedni jeho predstavitelia oznámili, že vo Villachu (spolková krajina Korutánsko) koncern vybuduje závod na ich produkciu za 1,6 miliardy eur.



S jeho výstavbou začne Infineon na budúci rok. Do prevádzky ho uvedie na začiatku roku 2021. Závod s najmodernejšou technológiou bude mať plne automatizovaný výrobný systém. Produkcia bude prebiehať v sterilných podmienkach tak, že v ovzduší sa nebude nachádzať ani zrnko prachu.



Projekt Infineonu je teraz najväčším v tomto výrobnom sektore v Európe. Vlani nemecký koncern Bosch informoval, že za viac ako jednu miliardu eur postaví kapacitu na výrobu čipov v Drážďanoch. Švajčiarska spoločnosť Microelectronics postaví pri talianskom Miláne podstatne menší podobný závod na čipy za oveľa menej peňazí.



Závod Infineonu vo Villachu by mal mať ročné výnosy 1,8 miliardy eur. Výnosy koncernu dosiahli vlani 7,1 miliardy eur. Vo Villachu sa vytvorí 400 pracovných miest. Podstatne viac však bude robotov s vysokou produktivitou.



Výkonné polovodiče budú mať široké využitie v priemysle, fotovoltike a vo veterných turbínach, ako aj vo vlakoch s vysokou rýchlosťou, v súpravách metra a mestských električkách. Budú sa montovať aj do zariadení výpočtových centier, osobných a nákladných áut, ako aj autobusov.



Automatická výroba čipov sa prejaví v poklese ich ceny pre odberateľov.