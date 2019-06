Nemecký koncern Deutsche Wohnen obmedzí zvyšovanie nájomného

V rámci diskusie o razantne rastúcich nájmoch v mestách sa kótovaná spoločnosť Deutsche Wohnen rozhodla ísť vlastnou cestou.

Berlín 23. júna (TASR) - Dobrovoľný strop na nájomné, ktoré zaviedla realitná spoločnosť Deutsche Wohnen, zaujalo celú branžu. "Otázka znie, do akej miery je tento nárok právne vymáhateľný," zareagoval hovorca združenia nájomníkov Deutscher Mieterbund Ulrich Ropertz. "Ak sa na to podnájomník nemôže odvolávať, nemôže si za to ani nič kúpiť." V zásade to však branža považuje za pozitívny krok.



V rámci diskusie o razantne rastúcich nájmoch v mestách sa kótovaná spoločnosť Deutsche Wohnen rozhodla ísť vlastnou cestou. Od 1. júla bude obmedzené budúce zvyšovanie nájomného tak, aby domácnosť musela zaplatiť na čisté nájomné bez vykurovania najviac 30 % čistého príjmu.



Dlhodobejšie má byť každý štvrtý nájomný byt prenajímaný osobám s nárokom na štátom podporované bývanie (sociálny byt). Ropertz však podotýka, že je potrebné pozrieť sa na to, koľko má Deutsche Wohnen sociálnych bytov vo svojom portfóliu. "Podľa toho možno určiť, či ide o obyčajné PR alebo ozajstný úmysel."



Koncern Deutsche Wohnen so sídlom v Berlíne vlastní približne 167.000 bytov, z čoho sa 70 % nachádza v hlavnom meste, ktoré dlhodobo trpí nedostatkom bytov. Aj z tohto hľadiska je koncern terčom kritiky.