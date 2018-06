Nemecký strojársky priemysel má obavy z obchodných konfliktov

Nemeckí strojári s obavami sledujú najmä obchodné spory s USA, politickú krízu v Taliansku a odchod Británie z EÚ.

Frankfurt nad Mohanom 3. júna (TASR) - Nemecký strojársky priemysel sa pre medzinárodné obchodné spory, politické turbulencie a digitalizáciu pripravuje na veľké výzvy. Zatiaľ sa však biznis tejto exportne orientovanej branže vyvíja priaznivo a objednávkové knihy sú plné.



"Zachovávame našu prognózu reálneho rastu produkcie o 5 %," povedal prezident sektorového združenia VDMA Thilo Brodtmann. "Súčasný rok je v podstate zabezpečený, no mraky na horizonte sú čoraz temnejšie."



Nemeckí strojári s obavami sledujú najmä obchodné spory s USA, politickú krízu v Taliansku a odchod Británie z EÚ. "Obávame sa, že protekcionisti a nacionalisti poškodia voľný obchod," povedal Brodtmann. "Ak sa situácia naozaj výrazne zhorší, ohrozí to podnikateľský model nemeckého strojárstva." Väčšina stredných podnikov sa na rozdiel od veľkých koncernov nedokáže vyhnúť obmedzeniam, keďže nemôžu presunúť výrobu do krajín, ktoré sa obchodne uzatvoria.



O prekvapenie sa postarala aj Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK), ktorá výrazne znížila prognózu konjunktúry na tento rok. Odvolala sa pritom práve na obchodnopolitické konflikty, napríklad, medzi USA a EÚ.



Americký prezident Donald Trump, ktorý je skeptický k voľnému obchodu, vytýka Európe nečestné obchodné praktiky a po zavedení sankčných ciel na oceľ a hliník pohrozil aj vyššími dovoznými clami na automobily. "Urýchlene potrebujeme novú dohodu s USA o voľnom obchode, aby sme obmedzili clá a technické obchodné prekážky," požaduje Brodtmann. "EÚ by mala prejsť do útoku. Vzhľadom na vnútorný trh s približne 500 miliónmi ľudí môžeme vystupovať sebavedomo."



Podľa neho nemá význam žobrať vo Washingtone o výnimky, ale rokovať o clách vrátane sektoru pôdohospodárstva. "Agrolobby je vždy jedným z najväčších kameňov úrazu pri rušení ciel. Priemysel sa nesmie stať jej rukojemníkom," dodal šéf VDMA.



USA sú pre nemeckých strojárov najvýznamnejším trhom a vlani tam vyviezli produkty za 18 miliárd eur. V tesnom závese je Čína s exportom v hodnote 17,4 miliardy eur. S odstupom najdôležitejším odbytovým regiónom je však EÚ so sumou 77,9 miliardy eur.



Strojárska produkcia vlani po piatich slabých rokoch konečne reálne vzrástla o 3,9 %, a to najmä vďaka rastu dopytu. Strojársky priemysel je s 1,35 milióna zamestnancov najväčším priemyselným zamestnávateľom v Nemecku.