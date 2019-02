Nemecký súd: Softvér v emisnej kauze možno považovať za chybu výrobku

Na samotný VW bolo doteraz podaných približne 50.000 žalôb.

Karlsruhe 22. februára (TASR) - Problematický softvér, ktorý pri naftových autách umožňoval manipulovať s emisnými testami, je možné považovať za chybu výrobku. Ako uviedla agentúra DPA, oznámil to v piatok Spolkový súdny dvor Nemecka.



Emisný škandál vypukol na jeseň 2015, keď Americký úrad na ochranu životného prostredia (EPA) zverejnil, že automobilka Volkswagen montovala do naftových vozidiel softvér, ktorý umožňoval počas testov maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. V reálnej premávke však autá normy vysoko prekračovali. Problém s emisiami sa neskôr presunul aj na ďalšie nemecké spoločnosti.



Škandál viedol k početným žalobám a finančným následkom pre viaceré firmy, zároveň však skomplikoval život aj zákazníkom. Tí pred vypuknutím kauzy považovali naftové vozidlá za dobrú kúpu, teraz však majú problém s vjazdom do niektorých miest.



Na samotný VW bolo doteraz podaných približne 50.000 žalôb. Z tých, ktoré sa firme podarilo urovnať, väčšina bola v jej prospech. Viacerí zákazníci sa ale medzitým pripojili k hromadnej žalobe voči firme. Umožnila to nová legislatíva, ktorá v Nemecku začala platiť od novembra minulého roka.



Podľa Federácie nemeckých spotrebiteľských organizácií (VZBV) je rozhodnutie "veľmi dobrou správou" pre spotrebiteľov. Šéf VZBV Klaus Müller uviedol, že vyhlásenie súdu potvrdzuje, že montovanie sporného softvéru do áut bolo nelegálne.



Súd mal pôvodne v stredu (27. 2.) vyniesť verdikt v spore medzi zákazníkom a firmou Volkswagen. Zákazník podal žalobu na automobilku s tým, že v dôsledku manipulácie s emisiami prostredníctvom softvéru hodnota jeho auta prudko klesla. Neskôr sa však obe strany mimosúdne dohodli.



Súd sa napriek tomu rozhodol plánovaný verdikt zverejniť. A podľa neho softvér, ktorý umožňuje manipulovať s testami, je možné považovať za chybu výrobku. Ako súd v stanovisku uviedol, "existuje riziko, že úrady budú brániť vjazdu takýchto vozidiel do miest, čo znamená, že takýto výrobok sa pre majiteľa stane nepoužiteľným v oblasti, pre ktorú bol určený".