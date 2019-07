Nemocenské dávky je možné vyplatiť na spoločný účet len manželom

Výplata dávky na účet priateľa alebo partnera bez manželstva nie je možná a to ani vtedy, ak je na účet spoločné dispozičné právo, prípadne ak žijú v spoločnej domácnosti.

Bratislava 29. júla (TASR) - Nemocenské dávky možno vyplatiť len na účet, majiteľom ktorého je sám žiadateľ o dávku. Jedinou výnimkou je výplata na spoločný účet manželov, avšak podmienkou je to, aby poberateľ dávky mal právo disponovať finančnými prostriedkami na tomto účte. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa.



Bez toho ich nemožno na spomínaný účet vyplatiť. Výplata dávky na účet priateľa alebo partnera bez manželstva nie je možná a to ani vtedy, ak je na účet spoločné dispozičné právo, prípadne ak žijú v spoločnej domácnosti. Platí to rovnako o nemocenských dávkach, úrazových dávkach, dávke v nezamestnanosti aj garančnej dávke. Číslo účtu uvádza žiadateľ o dávku spravidla na zadnej strane konkrétnej žiadosti. Súčasne uvedie, či je majiteľom účtu on sám alebo jeho manžel (manželka). Ak číslo účtu neuvedie, Sociálna poisťovňa mu dávky vypláca poštovým poukazom.



Ak Sociálna poisťovňa zistí, že žiadateľ o dávku uviedol bankový účet, na ktorý nie je možné dávku vyplatiť, vyzve poistenca o nahlásenie jeho čísla účtu, prípadne dávku vyplatí v hotovosti poštovou poukážkou na adresu trvalého bydliska. Žiadateľ teda o dávku nepríde, k peniazom sa však dostane neskôr.