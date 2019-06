Nesplácanie faktúr môže vyvolať druhotnú platobnú neschopnosť

Na Slovensku dosiahol v roku 2018 podiel úplne nevymožiteľných pohľadávok 4 %, v Chorvátsku to bolo 5 %.

Bratislava 11. júna (TASR) - Tovar dodaný, no platba žiadna. Aj taká je bežná prax v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, pričom Slovensko nie je výnimkou. Zastáva dokonca v tomto smere popredné miesto. Štúdia „European Payment Practices 2018“ spoločnosti EOS KSI ukázala, že Slovensko je hneď po Chorvátsku.



Na Slovensku dosiahol v roku 2018 podiel úplne nevymožiteľných pohľadávok 4 %, v Chorvátsku to bolo 5 %. Rovnako zle ako na Slovensku sú na tom ešte firmy v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a vo Veľkej Británii. Priemer v celej skúmanej vzorke európskych krajín bol 3 % pohľadávok, kde k platbe nedochádza.



"Takéto úplne nevymožiteľné pohľadávky môžu vážnym spôsobom nabúrať hospodárenie firiem a vzťahy aj s ostatnými dodávateľmi. Ak firma nedostane svoje peniaze od jedného dodávateľa, nemusí vedieť zaplatiť ďalšie svoje pohľadávky iným externým partnerom, a tak sa sama dostáva do začarovaného kruhu," zdôraznil Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.