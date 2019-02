NESPOKOJNÍ FARMÁRI PRERUŠILI ŠTRAJK A PRIPRAVUJÚ SA NA GENERÁLNY

Správu budeme aktualizovať.

Bratislava 22. februára (TASR) - Na prerušení štrajku sa dohodla Iniciatíva poľnohospodárov s Úniou autodopravcov Slovenska. Do mesiaca by však chceli pripraviť generálny štrajk s podporu autodopravcov, geodetov a lesníkov. Povedal to v piatok hovorca iniciatívy Patrik Magdoško, ktorá je hlavným organizátorom protestno-spomienkového podujatia v Bratislave.