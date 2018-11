Nevyužívané železničné trate sa môžu prerábať na chodníky a cyklotrasy

Samotné rušenie tratí je pritom podľa poslancov nezvrátiteľný krok a ich prípadné nové vybudovanie by si vyžadovalo podstatne vyššie náklady, než navrátenie do prevádzkyschopného stavu.

Bratislava 1. novembra (TASR) - Dlhodobo nevyužívané železničné trate sa môžu prebudovať na dočasné chodníky pre chodcov či cyklotrasy. Vyplýva to z novely zákona o dráhach, ktorú navrhla trojica poslancov vládneho Mosta-Híd Elemér Jakab, Tibor Bastrnák a Péter Vörös. Novela nadobúda vo štvrtok 1. novembra účinnosť.



Podľa poslancov doterajšie znenie zákona neumožňovalo po vyčerpaní možností prenájmu alebo predaja pri nevyužívanej trati iný postup, než úplné zrušenie takejto trate vrátane odstránenia všetkých jej súčastí podľa stavebných predpisov, čo vytváralo ďalšie náklady a výdavky.



Podľa návrhu poslancov bude po novom možné na nevyužívanej trati vybudovať dočasnú miestnu komunikáciu určenú pre chodcov, chodník alebo miestnu komunikáciu pre cestnú nemotorovú dopravu. Takáto úprava trate bude umožnená samosprávnemu kraju, obci alebo združeniu obcí, cez ktorých územie dráhy vedie.



"Pôjde o efektívny nástroj využitia majetku štátu, a to výlučne prostredníctvom orgánov samosprávy a na prospech obyvateľov daného regiónu," zdôraznili predkladatelia. Zároveň v prípadoch, keď by nastala potreba opätovného prevádzkovania vlakovej dopravy, bude umožnený spätný proces a opätovné sprevádzkovanie železničnej trate.



Podľa návrhu sa totiž umožní ponechanie a zakonzervovanie existujúcich tratí, stavieb a zariadení, ktoré prislúchajú k danej trati. V prípade celospoločenskej a národohospodárskej potreby tak bude zachovaná možnosť obnovenia dráhy v pôvodnom telese a na pôvodnej trase.