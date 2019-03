Nezamestnanosť mladých v Taliansku je druhá najvyššia v EÚ

Najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých má v EÚ naďalej Grécko (39,1 % - údaje sú za november).

Rím 1. marca (TASR) - Nezamestnanosť mladých ľudí v Taliansku v januári vzrástla a prvýkrát za vyše 10 rokov sa dostala nad úroveň nezamestnanosti mladých Španielov. Ako uviedol britský denník The Financial Times, ktorý sa odvolal na ekonóma z Oxford Economics Nicolu Nobileho, nezamestnanosť v Taliansku vo vekovej kategórii do 25 rokov vzrástla z decembrovej úrovne 32,8 % na januárovú hodnotu 33 %. V januári minulého roka dosiahla 32,6 %. Naopak, v prípade mladých Španielov klesla v januári na 32,6 % z 36,1 % v rovnakom mesiaci minulého roka.



Vývoj v Taliansku a Španielsku znamená, že nezamestnanosť mladých ľudí v Taliansku je za január druhá najvyššia v Európskej únii. Najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých má v EÚ naďalej Grécko (39,1 % - údaje sú za november).



Aj vyhliadky v oblasti zamestnávania mladých ľudí sú lepšie v Španielsku, ktoré zaznamenáva stabilný hospodársky rast, povedal Nobile. Naopak, šance mladých Talianov skresáva fakt, že talianska ekonomika skĺzla v 2. polroku minulého roka do recesie.



Za posledné dva roky sa v Španielsku vytvorilo približne milión nových pracovných miest. Celková miera nezamestnanosti v krajine klesla v januári na 14,1 %.



V prípade celkovej nezamestnanosti však Španielsko zostáva na 2. mieste za Gréckom (18,5 %). V Taliansku je tretia najvyššia nezamestnanosť v EÚ, ktorá dosiahla v januári 10,5 %.