Takto sa vyvíjajú nezamestnanosť a ekonomika v eurozóne

Luxemburg 31. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne klesla v júni na 11-ročné minimum. Ako uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat, dosiahla 7,5 %, čo je najnižšia úroveň od júla 2008.



Ako úrad informoval, miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy dosiahla v júni 7,5 % oproti májovej hodnote 7,6 % a 8,2-percentnej úrovni v júni minulého roka. Najnovší údaj predstavuje najnižšiu úroveň nezamestnanosti v krajinách s jednotnou menou od júla 2008.



Rekordné minimum zaznamenala aj širšia Európska únia. Nezamestnanosť v rámci nej dosiahla v júni 6,3 %, čo znamená rovnakú úroveň ako v máji. Udržala sa tak na najnižšej hodnote zaznamenanej v EÚ od začatia evidovania príslušných údajov v januári 2000.



Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu nezamestnanosť dosiahli Česko (1,9 %) a Nemecko (3,1 %). Najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenalo Grécko (17,6 % - údaje sú za apríl) a Španielsko (14 %).



V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla nezamestnanosť celkovo v 24 štátoch EÚ. V Poľsku a Estónsku stagnovala a vo Švédsku a Luxembursku zaznamenala mierny rast.



Spomedzi 24 krajín najvýraznejší medziročný pokles evidovalo Grécko (z 19,8 % v apríli 2018 na 17,6 % v apríli 2019), ďalej Cyprus (z 8,3 % na 6,5 %), Chorvátsko (z 8,6 % na 7,1 %), Írsko (z 5,9 % na 4,5 %) a Slovensko, kde nezamestnanosť medziročne klesla zo 6,7 % na 5,4 %.



Tempo rastu inflácie kleslo



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne v júli 2019 kleslo na 1,1 % z 1,3 % v júni. Vyplýva to z predbežného odhadu, ktorý v stredu zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Inflácia v euroregióne sa tak ešte viac vzdialila od cieľovej úrovne Európskej centrálnej banky, ktorou je rast spotrebiteľských cien tesne pod hranicou 2 %.



Pri pohľade na hlavné zložky inflácie v eurozóne v júli sa podľa predbežných údajov najviac zvýšili ceny potravín, alkoholu a tabaku, a to 2 % po ich náraste o 1,6 % v júni. Nasledovali ceny služieb, ktoré stúpli o 1,2 % (o 1,6 % v júni), energií (o 0,6 % po zvýšení o 1,7 % v júni) a neenergetického priemyselného tovaru (o 0,4 % v júli a 0,3 % v júni).



Ekonomika sa v 2. kvartáli spomalila



Ekonomika eurozóny sa v 2. štvrťroku 2019 spomalila. Hrubý domáci produkt (HDP) regiónu po úprave o sezónne vplyvy sa za tri mesiace do konca júna 2019 zvýšil o 0,2 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne vzrástol o 0,4 %. Ukázali to predbežné údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.



V medziročnom porovnaní HDP eurozóny za tri mesiace do konca júna 2019 stúpol o 1,1 %, čo je tiež mierne spomalenie po jeho náraste o 1,2 % v prvých troch mesiacoch roka.



Aj tempo rastu HDP celej Európskej únie (EÚ) v 2. štvrťroku kleslo, a to v medzikvartálnom porovnaní na 0,2 % z 0,5 % v období január - marec.



Medziročne sa rast HDP celej Únie za tri mesiace do konca júna 2019 znížil na 1,3 % z 1,6 % v 1. kvartáli 2019.