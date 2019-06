Nezamestnanosť v eurozóne klesla na takmer 11-ročné minimum

Podľa údajov Eurostatu dosiahla miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy v apríli 7,6 % oproti 7,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.

Luxemburg 4. júna (TASR) - Nezamestnanosť v eurozóne klesla v apríli na takmer 11-ročné minimum. Ukázali to v utorok zverejnené údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Podľa údajov Eurostatu dosiahla miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy v apríli 7,6 % oproti 7,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Analytici očakávali, že miera nezamestnanosti zotrvá na marcovej hodnote. Mierny pokles znamená, že nezamestnanosť v eurozóne zaznamenala v apríli najnižšiu hodnotu od augusta 2008.



Počet nezamestnaných dosiahol v krajinách s jednotnou menou 12,529 milióna. V porovnaní s marcom to predstavuje pokles o 64.000.



Klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii do 25 rokov upravená o sezónne vplyvy dosiahla v apríli 15,8 %. Ako dodal Eurostat, v rovnakom mesiaci minulého roka predstavovala 17,2 %.



V prípade širšej Európskej únie dosiahla miera nezamestnanosti v apríli 6,4 % a zotrvala tak na úrovni z marca. To znamená aj naďalej najnižšiu mieru nezamestnanosti od januára 2000, keď Eurostat začal spracovávať mesačné údaje.



V rámci eurozóny dosiahlo najnižšiu nezamestnanosť Nemecko (3,2 %), v rámci celej EÚ to bola Česká republika, kde miera nezamestnanosti zaznamenala 2,1 %. Najvyššia nezamestnanosť je v rámci celej EÚ naďalej v Grécku (18,5 %, posledné údaje sú z februára), Španielsku (13,8 %) a Taliansku (10,2 %).