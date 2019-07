Nezamestnanosť v Poľsku klesla v júni na nové 28-ročné minimum

Štatistický úrad uviedol, že miera nezamestnanosti v Poľsku klesla v júni štvrtý mesiac po sebe, a to na úroveň 5,3 %. V máji dosiahla 5,46 %.

Varšava 23. júla (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku minulý mesiac mierne klesla a dostala sa na nové 28-ročné minimum. Ukázali to v utorok zverejnené údaje poľského štatistického úradu, ktoré potvrdili predbežný odhad ministerstva práce zo začiatku mesiaca.



Už v prvých júlových dňoch zverejnilo tento údaj v rámci odhadu ministerstvo práce s tým, že ak sa údaj potvrdí, bude to nová najnižšia miera nezamestnanosti od roku 1991. Napriek poklesu na nové 28-ročné minimum výsledok mierne zaostal za očakávaniami ekonómov oslovených agentúrou PAP. Tí počítali s poklesom nezamestnanosti na 5,2 %.



Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol v júni podľa štatistického úradu 877.100. V máji sa počet ľudí bez práce pohyboval okolo 906.300.