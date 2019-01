Nezamestnaným s minimálnym vzdelaním by mohli pomôcť sociálne podniky

Podľa ministra práce dôležité, aby deti z rómskych osád neboli automaticky odsúdené na život bez vzdelania.

Levoča 18. januára (TASR) – V okrese Levoča na konci minulého roka evidovali 8,5-percentnú nezamestnanosť a 726 dlhodobo nezamestnaných. Minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) v tejto súvislosti po štvrtkovom (17.1.) výjazdovom zasadnutí vlády v Levoči pripomenul, že z 1654 evidovaných na úradoch práce je takmer 700 ľudí s minimálnym vzdelaním a drvivá väčšina sú Rómovia. V tejto súvislosti by v rámci akčného plánu, ktorý vo štvrtok vláda schválila, malo vzniknúť päť nových sociálnych podnikov. Riešiť situáciu s nevzdelanými uchádzačmi by podľa premiéra SR Petra Pellegriniho (Smer-SD) mala pomôcť aj povinná predškolská výchovu platná od roku 2020.



"Toto rozhodnutie je veľmi správne, pretože sa ukazuje, že deti z rómskych osád, ktoré absolvujú povinnú predškolskú dochádzku, potom úplne inak prosperujú na základných školách a lepšie nastúpia do prvého ročníka. Máme stále veľký počet ľudí s nízkym vzdelaním, mnohí z nich trpia tým, že sú od začiatku preradení do špeciálnych škôl, a tým akoby strácali šancu uchádzať sa o stredné vzdelanie. Preto sme pripravili aj ďalšie opatrenie, aby títo ľudia po skončení základnej školy mohli ísť na rok - na dva na strednú školu, aj keď nedosahujú potrebné výsledky," zdôraznil Pellegrini. Vďaka tomu budú môcť získať základné zručnosti a zároveň doklad o tom, že absolvovali doplnkové vzdelanie. Podľa premiéra tieto dve opatrenia sú základom pre prácu s nevzdelanou komunitou nezamestnaných.



Okrem toho je podľa ministra práce dôležité, aby deti z rómskych osád neboli automaticky odsúdené na život bez vzdelania. Konštatoval, že v detských domovoch na Slovensku je možno 90 percent detí z tohto prostredia a 60 percent z nich končí s maturitou, zaujímavý počet dokonca s vysokoškolským vzdelaním. "Tým deťom treba dať šancu a priestor, preto je dôležité začať už od tej predškolskej výchovy," zdôraznil.



Richter zároveň pripomenul, že sociálne podniky, ktoré pripravujú aj v levočskom okrese, treba vnímať ako medzitrh práce. "Dva roky dotujeme miesto s cieľom, aby osoba bola následne pripravená sa zamestnať a pôsobiť v klasických podnikoch," ozrejmil a dodal, že sa osvedčil aj pilotný projekt so Železiarňami Podbrezová, kde vytvorili pracovné podmienky presne pre Rómov. Dokonca zamestnali tamojšieho vajdu, ktorý plní istú úlohu a je akousi autoritou pre pracujúcu komunitu. "Ďalších 17 podnikov prejavilo záujem o takúto formu, hlavne v prostredí, kde je rómskeho etnika viac. Podniky sú pripravené, tak budeme s nimi veľmi radi spolupracovať, aby sme dali šancu sa zamestnať Rómom, ktorí o prácu záujem majú," uzavrel Richter.