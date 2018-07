Niektoré obce na Orave zostanú bez elektriny, dôvodom je údržba vedení

Približne 700 odberných miest v Chlebniciach a v Dlhej nad Oravou bude bez elektrickej energie v utorok 17. júla od 7.30 do 16. h. Od 8. do 16. h odstavia aj 770 odberných miest v Oravskej Polhore.

Dlhá nad Oravou 16. júla (TASR) - Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) plánujú v najbližších dňoch vykonať pravidelnú údržbu elektrických vedení na Orave. Bez elektriny preto zostane zhruba 2000 odberateľov z obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Oravská Polhora i Mútne. TASR informoval hovorca SSD Miroslav Gejdoš.



Približne 700 odberných miest v Chlebniciach a v Dlhej nad Oravou bude bez elektrickej energie v utorok 17. júla od 7.30 do 16. h. Od 8. do 16. h pocíti odstávku aj 770 odberných miest v Oravskej Polhore. "V obidvoch prípadoch zostanú obyvatelia bez prúdu pre plánovanú lezeckú revíziu vzdušného vedenia vysokého napätia. Vykonajú ju údržbári prevádzkovateľa elektrických vedení zo SSD," uviedol Gejdoš.



Dodal, že o deň neskôr, t. j. 18. júla, čaká odstávka obec Mútne. Od 8. do 15.30 h budú energetici opravovať vzdušné vedenie, pričom narovnajú aj vychýlený betónový stĺp. Bez prúdu bude zhruba 530 odberateľov. "Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko preto, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov by sme však chceli požiadať o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku," uzavrel hovorca.



Spoločnosť SSD zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35.000 kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740.000 domácností a firiem.