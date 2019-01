Britské domácnosti si už robia zásoby pred Brexitom

V každom prípade, Tesco, ale aj Marks & Spencer a ďalší maloobchodníci sa snažia naplniť sklady trvanlivými potravinami.

Londýn 19. januára (TASR) - S blížiacim sa termínom brexitu sa stali novým hitom ostrovných domácností tzv. balíčky na prežitie za 300 libier (zhruba 340 eur). Obsahujú zmrazené a konzervované potraviny na 30 dní, vodný filter a "podpaľovač" na založenie ohňa. Dopyt po nich rýchlo stúpa. Dôvodom sú obavy z prekážok na hraniciach po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) bez dohody, čo skomplikuje dodávky potravín, liekov a iných produktov dennej spotreby.



Hovorca vlády v Londýne síce vyhlásil, že nie je "potrebné" vytvárať si zásoby akýchkoľvek položiek, ale znepokojení Briti už kúpili stovky týchto "brexitových balíkov". Balíčky na prežitie sú zvyčajne doménou rôznych kultov a skupín, ktoré sa pripravujú na "súdny deň". Ale chaos spojený s brexitom núti aj pragmatických obyvateľov Británie, aby si začali vytvárať zásoby potravín a liekov.



Viac ako 600 ľudí si už kúpilo tzv. "Brexit Box" od jeho uvedenia na trh vlani v decembri, tvrdí jeho výrobca Emergency Food Storage. James Blake, spoluvlastník spoločnosti, pripomína, že ak sa naplní najhorší scenár, môže brexit vyústiť do krízy v zásobovaní. "Sme v situácii, ktorá je úplne bezprecedentná," skonštatoval a poznamenal, že takýto základný balík umožní ľuďom získať aspoň nejakú kontrolu nad situáciou, keďže nemôžu ovplyvniť to, čo sa deje okolo nich.



Popularita balíka rastie úmerne s chaosom týkajúcim sa brexitu po tom, ako britský parlament odmietol návrh dohody o tzv. rozvode, ktorý mu predložila premiérka Theresa Mayová. A zároveň lobistické skupiny a podniky varujú, že ak Spojené kráľovstvo opustí EÚ 29. marca bez dohody, mohlo by to spôsobiť problémy s dodávkami spoza hraníc, vrátane potravín a liekov. Na to už zareagovali aj britskí maloobchodníci. Najväčší reťazec Tesco minulý týždeň oznámil, že spolupracuje s dodávateľmi na uskladnení konzervovaných potravín pre prípad brexitu bez dohody.



Objavili sa aj informácie, že londýnska metropolitná polícia údajne odporučila maloobchodníkom, aby si najali ďalších bezpečnostných pracovníkov, pretože obavy z nedostatku tovaru by mohli vyvolať paniku. Denník Financial Times zase napísal, že práve vyhlásenia vlády, že nie je potrebné robiť si zásoby, by mohli vyvolať paniku a strach z nedostatku potravín.



V každom prípade, Tesco, ale aj Marks & Spencer a ďalší maloobchodníci sa snažia naplniť sklady trvanlivými potravinami. Generálny riaditeľ Tesca Dave Lewis novinám potvrdil, že supermarket sa stretol s dodávateľmi a buduje si zásoby trvanlivých produktov. Ale zároveň upozornil, že Británia dováža približne polovicu čerstvých potravín zo zahraničia, a tie nie je možné dlhšie skladovať.



V každom prípade, nielen maloobchodníci, ale aj spracovatelia potravín a mraziarne sa snažia byť pripravení a plnia svoje sklady. Výsledkom je, že v Británii rýchlo dochádzajú skladovacie kapacity. Ostáva tak len dúfať, že sa čierne scenáre nenaplnia a jediné, čoho bude nedostatok, budú voľné priestory v skladoch.



