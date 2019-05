Nike, Adidas a ďalšie firmy považujú Trumpove clá za katastrofu

Footwear Distributors & Retailers of America odhaduje, že clá budú stáť amerických spotrebiteľov 7 miliárd USD (6,27 miliardy eur) ročne.

Washington 20. mája (TASR) - Nike, Adidas a ďalší veľkí výrobcovia a predajcovia obuvi považujú clá za katastrofu. Napísali to v otvorenom liste americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



V liste datovanom v pondelok, ktorý podpísalo 173 firiem, sa píše, že aktuálna politika ciel je "katastrofou pre našich spotrebiteľov, firmy a celú americkú ekonomiku". List bol tiež zaslaný ministrovi financií Stevenovi Mnuchinovi, ministrovi obchodu Wilburovi Rossovi a ekonomickému poradcovi Bieleho domu Larrymu Kudlowovi.



"V mene stoviek miliónov spotrebiteľov našej obuvi a stoviek tisícov našich zamestnancov vás žiadame, aby ste okamžite zastavili toto zvyšovanie daňovej záťaže," uviedla skupina výrobcov a predajcov obuvi Footwear Distributors & Retailers of America v liste. "Váš návrh zvýšiť clá na všetok dovoz z Číny požaduje od amerického spotrebiteľa, aby zaplatil tento účet. Nastal čas ukončiť túto obchodnú vojnu."



"Ako odvetvie, ktoré každý rok čelí clám vo výške 3 miliardy USD, vás môžeme ubezpečiť, že akékoľvek zvýšenie cien dovezenej obuvi priamo zasiahne amerických spotrebiteľov."



Footwear Distributors & Retailers of America odhaduje, že clá budú stáť amerických spotrebiteľov 7 miliárd USD (6,27 miliardy eur) ročne.



(1 EUR = 1,1167 USD)