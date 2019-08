Nissan údajne chce, aby Renault znížil svoj podiel v japonskej automobilke zo súčasných 43,4 %.

Tokio/Paríž 4. augusta (TASR) - Automobilky Nissan a Renault uvažujú o zmenách vo svojej dohode o partnerstve v snahe oživiť rozhovory o fúzii Renaultu s koncernom Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Uviedli to americké noviny Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na e-maily, do ktorých mali možnosť nahliadnuť.



Diskusie, ktoré sú v počiatočnom štádiu, sa začali krátko po júnovom kolapse potenciálnej dohody medzi Renaultom a FCA. Rozhovory by mohli trvať až do konca roka, napísal WSJ, podľa ktorého by však v septembri mohli priniesť predbežné memorandum o porozumení o reštrukturalizácii aliancie.



Nissan a FCA uviedli, že nebudú komentovať správu WSJ a Renault sa k nej zatiaľ nevyjadril.



Koncern FCA v júni obvinil z kolapsu dohody o fúzii s Renaultom francúzsku vládu, ktorá vlastní 15-% podiel v tejto automobilke.



Agentúry už v júni špekulovali, že oživenie plánov na fúziu FCA a Renaultu môže závisieť od toho, či francúzska spoločnosť zníži svoj podiel v Nissane.



Zdroj blízky francúzskej automobilke v júni povedal, že FCA sa stiahol z rokovaní po tom, ako sa francúzska vláda snažila odložiť rozhodnutie o dohode v rámci predstavenstva Renaultu, aby získala podporu Nissanu. Japonská automobilka totiž upozornila, že úplná fúzia Renaultu a FCA by výrazne zmenila štruktúru jej aliancie s Renaultom a údajne žiadala zásadné preskúmanie ich vzťahu.



Okrem toho francúzska vláda vraj požadovala od FCA záruky, že Francúzsko nestratí pracovné miesta, a tlačila tiež na vyplatenie dividend akcionárom spoločnosti Renault vrátane vlády. Uviedli to zdroje oboznámené s rozhovormi. FCA v pôvodnom návrhu neponúkol akcionárom Renaultu žiadne špeciálne dividendy.



Fiat následne vyhlásil, že vo Francúzsku v súčasnosti neexistujú také politické podmienky, aby toto zlúčenie úspešne pokračovalo.



Obe spoločnosti pritom investorom povedali, že fúzia by znížila prevádzkové náklady a investície o 5 miliárd eur ročne. FCA by vďaka nej získal prístup k špičkovej technológii elektrického pohonu Renaultu, a splnil by tak normy pre automobily s nulovými emisiami. Renault by mal zase podiel na trhu taliansko-amerického koncernu FCA s Jeepmi a úžitkovými vozidlami RAM.