Nissan chce pokračovať v aliancii s Renaultom a Mitsubishi

Paríž/Tokio 14. januára (TASR) - Nissan chce aj po páde Carlosa Ghosna pokračovať v aliancii s Renaultom a Mitsubishi.



"V Nissane, Renaulte alebo Mitsubishi nie je nikto, kto by chcel pokračovať bez tejto aliancie," uviedol aktuálny šéf Nissanu Hiroto Saikawa v rozhovore pre francúzsky denník Les Echos. Táto aliancia je podľa neho rozhodujúca. Dodal, že by nikdy nespravil niečo, čo by mohlo ohroziť alebo oslabiť túto štruktúru.



Ghosn, ktorého zadržali v Japonsku vlani 19. novembra, je architektom spolupráce medzi Renaultom, Nissanom a Mitsubishi. Je obvinený, že úradom nenahlásil všetky svoje príjmy a zneužíval firemné financie na osobné účely. Len niekoľko dní po jeho zatknutí ho Nissan a potom aj Mitsubishi Motors odvolali z postu šéfa správnej rady. V Japonsku sa špekulovalo, že Japonci chcú zmenšiť vplyv štátom podporovaného francúzskeho partnera na vlastný manažment.