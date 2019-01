Nissan nevie o integrácii do Renaultu, Ghosn chce elektronický náramok

Denník Nikkei v nedeľu uviedol, že francúzska vládna delegácia informovala Tokio, že sa pokúsi o integráciu Renaultu a Nissanu, s najväčšou pravdepodobnosťou pod záštitou holdingovej spoločnosti.

Tokio 21. januára (TASR) - Generálny riaditeľ spoločnosti Nissan Hirota Saikawa o údajnom francúzskom návrhu na integráciu manažmentu japonskej automobilky do spoločnosti Renault nepočul. A dodal, že zatiaľ nebol ani čas diskutovať o revízii kapitálových väzieb partnerských spoločností.



Denník Nikkei v nedeľu uviedol, že francúzska vládna delegácia informovala Tokio, že sa pokúsi o integráciu Renaultu a Nissanu, s najväčšou pravdepodobnosťou pod záštitou holdingovej spoločnosti.



"Keďže som o tom priamo nepočul, nemôžem sa k tomu vyjadriť," povedal Saikawa v pondelok novinárom.



Na otázku o budúcich kapitálových väzbách dodal: "Nie sme v štádiu pre takú diskusiu."



Japonská verejnoprávna televízia NHK v tejto súvislosti citovala francúzskeho ministra hospodárstva Bruna Le Maira, ktorý na otázky novinárov vyhlásil, že návrh na integráciu "nie je teraz na stole".



Správy o užšej integrácii sa objavili v súvislosti so zatknutím v súčasnosti už bývalého predsedu predstavenstva Nissanu a šéfa francúzskej automobilky Carlosa Ghosna vlani 19. novembra, a jeho následných obvineniach z finančných machinácií, ktoré poprel.



Ghosn, pod tlakom francúzskej vlády, presadzoval tesnejšiu previazanosť oboch automobiliek, vrátane ich prípadného úplného zlúčenia, napriek silným výhradám spoločnosti Nissan.



Zdroj oboznámený s názorom Nissanu uviedol, že francúzsky návrh "nedáva zmysel" vzhľadom na odlišnú firemnú kultúru oboch spoločností, nižšiu produktivitu Renaultu a väčší prínos kľúčovej technológie spoločnosti Nissan.



Ghosn minulý týždeň požiadal tokijský okresný súd, aby ho prepustil na kauciu. Jeho žiadosť však bola zamietnutá pre údajné riziko jeho odletu z Japonska.



Ghosn ponúkol, že poskytne akcie automobilky, ktoré vlastní, ako zábezpeku, odovzdá svoje pasy a nechá si nasadiť elektronický náramok v snahe presvedčiť tokijský súd, aby ho prepustil na kauciu, kým bude čakať na proces. Ale v Japonsku musí byť kaucia zložená v hotovosti.



Ghosn pritom pred 20 rokmi pomohol zachrániť Nissan pred kolapsom. Jeho zatknutie tak otriaslo automobilovým priemyslom a zhoršilo aj výhľad trojaliancie Nissan-Renault-Mitsubishi Motors.



Predstavenstvo Renaultu, ktorý má dominantné postavenie v aliancii prostredníctvom svojho 43,4-% podielu v spoločnosti Nissan, by sa malo stretnúť v priebehu niekoľkých dní, aby zvážilo potenciálnych náhradníkov Ghosna vo funkcii riaditeľa aj predsedu predstavenstva.