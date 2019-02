Nissan nominoval na čelo predstavenstva Jeana-Dominiqua Senarda

Rozhodnutie o dosadení Senarda na Ghosnovho miesto v predstavenstve musia ešte ratifikovať akcionári. Japonská spoločnosť zvolala na 8. apríla mimoriadne valné zhromaždenie.

Tokio 5. februára (TASR) - Japonská automobilka Nissan nominovala na čelo svojho predstavenstva Jeana-Dominiqua Senarda, nového predsedu partnerskej automobilky Renault. Nahradí Carlosa Ghosna, ktorý je vo vyšetrovacej väzbe pre obvinenia z finančných machinácií. Uviedla v utorok japonská firma.



Rozhodnutie o dosadení Senarda na Ghosnovho miesto v predstavenstve musia ešte ratifikovať akcionári. Japonská spoločnosť zvolala na 8. apríla mimoriadne valné zhromaždenie. Nissan spresnil, že schôdza akcionárov bude obmedzená na diskusiu o nominácii Senarda a oficiálnom vylúčení Ghosna a jeho spolupracovníka Grega Kellyho z predstavenstva.



Ghosn a Kelly boli odvolaní zo svojich postov v Nissane po tom, ako ich zatkli 19. novembra 2018, ale ich oficiálne vylúčenie si vyžaduje mimoriadne stretnutie akcionárov. Ghosnovo zadržanie a následné obvinenie odhalilo rozpory medzi spoločnosťou Nissan a francúzskou automobilkou Renault, ktoré spolu s Mitsubishi Motors tvoria alianciu.



Japonské firmy vyhodili zo svojho vedenia Ghosna takmer okamžite, ale Renault čakal dlhšie a magnát nakoniec sám rezignoval na funkciu predsedu aj generálneho riaditeľa Renaultu.



Súčasný generálny riaditeľ spoločnosti Nissan Hiroto Saikawa označil vymenovanie Senarda za "novú kapitolu" vo vzťahoch medzi oboma firmami. Ich alianciu pritom vytvoril a držal pokope Ghosn.



Ten čelí obvineniam, že v priebehu ôsmich rokov neohlásil úradom plnú výšku svojich príjmov a pokúsil sa preniesť osobné straty z investícií do účtovných kníh spoločnosti Nissan.



V rozhovore pre agentúru AFP minulý týždeň Ghosn povedal, že vyšetrovanie údajného zneužitia právomoci v Nissane je "pasca, sprisahanie a zrada". Bol to vraj výsledok "opozície a obáv v súvislosti s jeho projektom spojenia oboch firiem," povedal Ghosn, podľa ktorého cieľom jeho zatknutia bolo zabrániť úplnej fúzii Nissanu a Renaultu.



Scenár počítal s vytvorením holdingovej spoločnosti, ktorá by kontrolovala tri prevádzkové subjekty a vlastnila by všetky akcie pri zachovaní autonómie každej skupiny, povedal Ghosn agentúre AFP.