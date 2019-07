Nissan oznámi prepad zisku o 90 percent

Plánované prepustenie vyše 10.000 zamestnancov vysoko presahuje pôvodné plány z mája, keď automobilka oznámila, že zruší 4800 pracovných miest.

Tokio 24. júla (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor by mala oznámiť prepad prevádzkového zisku za 1. kvartál súčasného obchodného roka zhruba o 90 %. Uviedol to japonský denník Nikkei, pričom firma neskôr dodala, že odhad je viac-menej správny. Zároveň by mala zrušiť viac než 10.000 pracovných miest.



Druhá najväčšia japonská automobilka oznámi výsledky za 1. štvrťrok obchodného roka 2019/2020, ktorý sa začal v apríli, vo štvrtok 25. júla. Ako informovala agentúra Reuters, bude to jeden z najhorších kvartálnych výsledkov spoločností za posledné desaťročie. Firmu v nemalej miere poškodila kauza zatknutia Carlosa Ghosna, ktorý automobilku dostal koncom 90. rokov na nohy a následne výrazne investoval do expanzie.



Plánované prepustenie vyše 10.000 zamestnancov vysoko presahuje pôvodné plány z mája, keď automobilka oznámila, že zruší 4800 pracovných miest. Rušenie pozícií sa dotkne najmä závodov v zahraničí so slabým výkonom, uviedol zdroj oboznámený s informáciami. K takým, ako dodal, patria napríklad India a Brazília. Zrušenie vyše 10.000 pracovných miest bude znamenať prepustenie viac než 7 % zo 138.000 zamestnancov Nissanu.



Spoločnosti sa v poslednom období nedarí najmä na kľúčovom americkom trhu, na ktorom za éry Ghosna výrazne zvyšovala svoj podiel. "Najmä zhoršovanie výsledkov v USA je obrovský problém," povedal Motoo Nagai, šéf novovytvoreného výboru pre audit. "Dlhý čas sme sa zameriavali na zvyšovanie objemu predaja. Naháňali sme len čísla. Nastal čas na posilnenie samotnej značky," dodal.