Nissan sa priznal, že odhalil falošné údaje emisných testov

Automobilka sľúbila úplné a komplexné vyšetrenie prípadu a primerané opatrenia, aby sa podobná situácia už nikdy neopakovala.

Tokio 9. júla (TASR) - Automobilka Nissan sa priznala, že odhalila falošné údaje pri testoch emisií výfukových plynov vo väčšine svojich japonských tovární. Firma nespresnila, koľkých vozidiel sa tento problém týka. Priznala iba, že testy emisií a spotreby paliva sa "odchyľovali od predpísaných hodnôt". A dodala, že v správach o testoch boli "zmenené hodnoty meraní".



Nissan sľúbil "úplné a komplexné vyšetrenie" prípadu a "primerané opatrenia", aby sa podobná situácia už nikdy neopakovala. Nissan nezverejnil ani počet dotknutých áut, ani to, či sa to týkalo aj vozidiel vyrobených mimo Japonska. Automobilka však údaje znova skontrolovala a potvrdila, že všetky vozidlá, okrem športových GT-R, splnili japonské normy.



Táto správa poškodí povesť Nissanu, ale nenaznačuje, že sa zámerne pokúšal podvádzať pri testoch ako nemecký koncern Volkswagen (VW). Ten bol na jeseň 2015 usvedčený zo zámerných podvodov. Do svojich dieselových modelov totiž nainštaloval softvér, ktorý pri testoch maskoval skutočné emisie oxidov dusíka.



V prípade Nissanu sa zdá, že ide o veľmi zlé fungovanie jeho testovacieho systému, ktorý nespĺňal zákonné požiadavky, čo neznie tak zle ako u VW. Ale je to stále veľmi šokujúca správa, keďže sa týka všetkých japonských tovární Nissanu. To znamená, že nešlo o jednorazovú chybu alebo zlyhanie, ale že je celý systém "prehnitý".



Nissan stále skúma, čo sa stalo, a tak sa môžu objaviť ďalšie detaily. Firma však verí, že takmer všetky jej autá splnia emisné normy.



Akcie spoločnosti Nissan klesli v pondelok o viac ako 4,5 % v reakcii na túto správu.



V minulom roku automobilka zvolala do servisov zhruba 1,2 milióna vozidiel v Japonsku po tom, ako regulačné úrady oznámili, že pri kontrolách nesplnili domáce normy. Následné vyšetrovanie viedlo k najnovším odhaleniam.