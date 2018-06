Nitrianski colníci zaistili falzifikáty tovaru za vyše 50.000 eur

Zaistený tovar bude z dôvodu jeho nebezpečnosti pre spotrebiteľov zničený pod dohľadom colníkov.

Nitra 25. júna (TASR) - Nitrianski colníci zaistili od začiatku tohto roka viac ako 1200 kusov tovaru, ktorý vykazoval znaky falzifikátov. Škoda, ktorá by vznikla držiteľom práva duševného vlastníctva predajom zaisteného tovaru, bola odhadom vyčíslená na vyše 50.000 eur. Zaistený tovar bude z dôvodu jeho nebezpečnosti pre spotrebiteľov zničený pod dohľadom colníkov, informoval hovorca Colného úradu v Nitre Stanislav Pacher.



Od začiatku tohto roka odhalili nitrianski colníci v rámci boja proti obchodovaniu s falošným a pirátskym tovarom 17 subjektov, ktoré mali v držbe tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. „V rámci kontrol vykonávaných v kamenných predajniach, skladových priestoroch a vo vozidlách pri cestných kontrolách v územnom obvode colného úradu zaistili spolu 1247 kusov priemyselného tovaru, pri ktorom bola spochybnená originalita a vzniklo podozrenie, že ide o tovar porušujúci práva majiteľov ochrannej známky a dizajnu,“ skonštatoval Pacher.



Na slovenský trh sa tak nedostali „fejky“ športovej obuvi, oblečenia, textilných doplnkov, pracích prostriedkov a kozmetiky s obrazovým a grafickým vyhotovením napodobňujúcim rôzne obchodné značky. Colníci však zaistili aj tovar určený deťom či 90 kusov falošných slnečných okuliarov, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo, že nebudú zabezpečovať svoju ochrannú funkciu proti UV žiareniu a môžu obsahovať zvýšené množstvo olova a niklu.



Držitelia práva predbežne vyčíslili svoju škodu, ktorá by im vznikla predajom zaisteného tovaru, na viac ako 50.000 eur. „V ďalšom konaní sa bude rozhodovať o prepadnutí tovaru v prospech štátu a o jeho zničení pod colným dohľadom, nakoľko tento tovar nie je možné z dôvodu ochrany spotrebiteľa poskytnúť na charitatívne účely,“ povedal Pacher. Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj postih v rámci správneho konania a pokuta od colného úradu, ktorá môže dosiahnuť výšku 67.000 eur. Za opakované porušenie predpisov môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 135.000 eur.