Nízkonákladové aerolínie Ryanair zvýšili zisk o vyše desatinu

Dublin 5. februára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair oznámila za 3. štvrťrok obchodného roka 2017/2018 rast zisku o vyše desatinu, napriek obrovským výpadkom na konci minulého roka, ktoré spôsobili spory vedenia s pilotmi. Firma zároveň oznámila spätné odkúpenie akcií v hodnote 750 miliónov eur.



Spoločnosť uviedla, že za tri mesiace do konca decembra dosiahla čistý zisk 105,6 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 12 %. Zisk na akciu sa zvýšil zo 7,55 eura na 8,85 eura.



Prispelo k tomu najmä zvýšenie počtu cestujúcich o 6 % na 30,4 milióna. Spoločnosť tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom okolo 101 miliónov eur. Tržby vzrástli o 4 % na 1,41 miliardy eur.



Vedenie aerolínií zopakovalo, že za celý obchodný rok 2017/2018, ktorý sa skončí v marci, predpokladá čistý zisk v rozmedzí od 1,4 miliardy do 1,45 miliardy eur. V prípade počtu prepravených cestujúcich firma očakáva za celý obchodný rok ich zvýšenie o 8 % na 130 miliónov, zatiaľ čo pôvodne počítala s prepravou 129 miliónov pasažierov.



Ryanair zároveň oznámil program spätného odkúpenia akcií za 750 miliónov eur. Spustenie programu je naplánované na tento mesiac, pričom jeho ukončenie, ktoré bude závisieť od podmienok na trhu, plánuje ku koncu októbra.