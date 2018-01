Nízkonákladové rakúske aerolínie Niki kúpil ich zakladateľ Niki Lauda

Aktíva Niki tak neprevezme britsko-španielsky koncern International Airlines Group (IAG) kontrolujúci aerolínie British Airways a španielsku Iberiu, s čím sa pôvodne počítalo.

Viedeň 23. januára (TASR) - Nesolventné rakúske nízkonákladové aerolínie Niki kúpil ich zakladateľ Niki Lauda. Bývalý pretekár Formuly 1 už niekoľkokrát deklaroval, že má záujem o opätovné prevzatie firmy, ktorú v roku 2003 založil a v roku 2011 predal spoločnosti Air Berlin. Tá však v lete minulého roka oznámila bankrot, v dôsledku čoho v decembri ukončila činnosť aj jej dcéra Niki.



Správcovia konkurznej podstaty Niki z Rakúska a Nemecka v utorok oznámili, že v ponukovom procese zvíťazil Lauda. Ako uviedli, z jednotlivých ponúk najlepšiu predložila spoločnosť Laudamotion. Aktíva Niki tak neprevezme britsko-španielsky koncern International Airlines Group (IAG) kontrolujúci aerolínie British Airways a španielsku Iberiu, s čím sa pôvodne počítalo.



Podrobnosti ohľadne Laudovej ponuky zverejnené neboli. IAG ponúkol za Niki, ktorá sa mala stať súčasťou firmy Vueling (nízkonákladovej spoločnosti IAG) 20 miliónov eur. K tomu ponúkal ešte dodatočné financovanie v hodnote 16,5 milióna eur.



Problémy Niki nastali pár mesiacov po bankrote jej matky, nízkonákladovej spoločnosti Air Berlin. Pôvodne mala firmu Niki spolu s ďalšími aktívami po bankrote Air Berlin kúpiť najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa. S tým ale nesúhlasila Európska komisia a Lufthansa ponuku na prevzatie Niki stiahla. V reakcii na to Niki v decembri oznámila ukončenie prevádzky.



Koncom decembra oznámil dohodu o kúpe Niki koncern IAG. Spoločnosť okrem toho dala najavo, že plánuje prevziať okolo 740 zo zhruba 1000 zamestnancov rakúskych aerolínií. V polovici januára sa však konkurzné konanie presunulo z Nemecka do Rakúska. Viedeň totiž trvala na tom, že tento proces patrí do rakúskej pôsobnosti, keďže centrála Niki je v Rakúsku, čo následne potvrdili aj dva súdy.