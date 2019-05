NKÚ zistil nedostatky v nehnuteľnom majetku Sociálnej poisťovne

Nevyčerpaný zostatok fondu ku koncu kalendárneho roka SP vždy každoročne prevádzala do rezervného fondu solidarity.

Bratislava 22. mája (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vlani pri svojich kontrolách narazil na nedostatky v nehnuteľnom majetku Sociálnej poisťovne (SP). Kontrolóri preverili aj hospodárenia s prostriedkami správneho fondu SP.



Prídely zo správneho fondu boli podľa kontrolórov vypočítané v správnej výške, okrem prídelu vo výške 2,4 % z výberu poistného bol správny fond v roku 2015 dotovaný aj z príjmov z otvorenia druhého dôchodkového piliera. Nevyčerpaný zostatok fondu ku koncu kalendárneho roka SP vždy každoročne prevádzala do rezervného fondu solidarity. "Aj v prípade kontroly správneho fondu SP bolo zistené, že vynakladanie časti bežných výdavkov nebolo v súlade s predpismi. Išlo najmä o dodanie poradenských a konzultačných služieb spoločnosťou Deloitte Advisory v hodnote 50.400 eur, ktorých vykonanie nebolo dostatočne a relevantným spôsobom preukázané," uvádza NKÚ v správe o výsledkoch kontrolnej činnosti za minulý rok, ktorú už vzal na vedomie parlament.



Nedostatky sa ukázali aj pri nakladaní s nehnuteľným majetkom SP. NKÚ upozornil, že od roku 1997 je poisťovňa vlastníkom pozemku v Košiciach v hodnote 335.000 eur, ktorý pôvodne obstarala na účely výstavby prevádzkovej budovy pobočky. "Pre nedostatok finančných prostriedkov na túto rozsiahlu investičnú akciu bolo začatie stavby odsúvané a nakoniec zrušené. Počas celej doby vlastníctva bol pozemok dlhodobejšie prenajatý iba raz približne na tri roky, do roku 2012. Odvtedy je pozemok nevyužívaný, ani nebolo rozhodnuté zo strany štatutárneho orgánu o jeho nepotrebnosti, čo nie je v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií," priblížil NKÚ.



V roku 2017 poisťovňa predala nehnuteľnosť, vrátane pozemku v centre Bratislavy, za znaleckú hodnotu 66.700 eur. NKÚ však upozornil, že nehnuteľnosť bola vedená v účtovníctve v zostatkovej hodnote 911.000 eur, v obstarávacej cene 1,47 milióna eur. "Kontrolou bolo zistené, že nehnuteľnosť v podiele 11/12 bola kúpená ešte v roku 1995, avšak z dôvodu procesných pochybení vtedajšieho vedenia, a to uzatvorenie kúpnej zmluvy s osobou neoprávnenou na nakladanie s predmetnou nehnuteľnosťou, nebol vklad zapísaný do katastra nehnuteľností a SP sa nestala vlastníkom celej nehnuteľnosti," priblížil NKÚ s tým, že o nehnuteľnosť, respektíve o pohľadávku predstavujúcu vyplatenú kúpnu cenu, viedla poisťovňa viacero súdnych sporov, ktorými sa domáhala svojich práv, avšak bezúspešne.



Okrem toho NKÚ uviedol, že SP je povinná viesť účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a postupov účtovania platných osobitne pre ňu. „Zostavuje individuálnu účtovnú závierku bez povinnosti overenia audítormi, ktorá vchádza do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy," doplnil NKÚ.



Pre zistené nedostatky v oblasti účtovníctva a evidencie majetku NKÚ odporučil ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému aj ministrovi práce Jánovi Richterovi (obaja Smer-SD) zvážiť povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. "Stanovením tejto povinnosti zákonom by bolo zabezpečené odborné a vierohodné posúdenie údajov vykázaných v účtovnej závierke," dodal NKÚ.