Nokia zruší vo februári 350 pracovných miest vo Fínsku

Helsinki 15. januára (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia plánuje vo februári zrušiť 350 pracovných miest v domovskej krajine. Cieľom tohto kroku je ušetriť do budúceho roka na nákladoch 700 miliónov eur.



"Plánované zmeny sú nevyhnutné na zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti spoločnosti Nokia," uviedol v utorok vo svojom vyhlásení šéf fínskej divízie Tommi Uitto.



Nokia má v súčasnosti vo Fínsku približne 6000 zamestnancov.



Priemysel sieťových zariadení, v ktorom dominujú spoločnosti Nokia, švédsky Ericsson a čínsky Huawei, v uplynulých rokoch tvrdo zasiahlo spomalenie dopytu po sieťových zariadeniach štvrtej generácie 4G. Pomalé zavádzanie novej generácie 5G sietí zároveň vyvoláva čoraz väčšie pochybnosti investorov o skorom návrate týchto koncernov k ziskom.



Spoločnosti Nokia a Ericsson by prípadne mohli profitovať z odmietnutia zariadení čínskej spoločnosti Huawei vládami viacerých krajín. USA a niektorí ich spojenci totiž zablokovali čínskej firme prístup na svoje trhy. Zakázali použiť zariadenia od čínskych firiem, vrátane Huawei, pri budovaní nových 5G sietí s odôvodnením, že predstavujú bezpečnostné riziko.



"Počiatočný vývoj nášho podnikanie v 5G je silný a zvýšime naše investície do tejto kritickej technológie," povedal v utorok Uitto.



Spoločnosť Nokia už vlani v októbri oznámila najnovší plán znižovania nákladov, ale bez toho, aby vysvetlila jeho vplyv na pracovné miesta. Podľa vedenia firmy je potrebné dokončiť program redukcie nákladov vo výške 1,2 miliardy eur, ktorý sa začal po akvizícii francúzsko-americkej spoločnosti Alcatel-Lucent v roku 2016.