Nord Stream 2 môže meškať, podľa Millera však bude zdržanie minimálne

Moskva 19. mája (TASR) - Ruský štátny koncern Gazprom nevylučuje omeškanie vo výstavbe sporného plynovodu Nord Stream 2 do Nemecka. Podľa šéfa Gazpromu Alexeja Millera však bude prípadné zdržanie minimálne.



"Aj keby nastali problémy, je jasné, že sa projektové termíny posunú len nepodstatne," vysvetlil Miller v ruskej televízii. Štyri pätiny finančných nákladov sú už pokryté.



Plynovod má byť hotový koncom tohto roka. Potrubím paralelným s Nord Stream 1 má do Nemecka ročne pretiecť až 55 miliárd kubických metrov ruského zemného plynu.



USA a členské štáty EÚ výstavbu kritizujú, pretože sa obávajú priveľkej závislosti od ruského plynu. Európska komisia signalizovala ochotu rokovať s prevádzkovateľom plynovodu. Ide najmä o nové európske smernice, ktoré by mohli skomplikovať prepravu plynu z Ruska do Nemecka.