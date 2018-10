Nórsky fond plánuje zvýšiť investície v Saudskej Arábii na dvojnásobok

Fond, ktorý je najväčším štátnym investičným fondom na svete, kontroluje aktíva v celkovo 42 saudských spoločnostiach, od bánk cez ropné firmy až po spoločnosti v zdravotníckom sektore.

Oslo 29. októbra (TASR) - Nórsky štátny fond plánuje zdvojnásobiť objem svojich investícií v Saudskej Arábii. Urobiť tak chce ihneď po tom, ako bude krajina zahrnutá do referenčného indexu fondu, a to napriek tomu, že nálady voči Saudskej Arábii vo svete sa výrazne zhoršili po vražde opozičného novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule.



Fond, ktorý je najväčším štátnym investičným fondom na svete, kontroluje aktíva v celkovo 42 saudských spoločnostiach, od bánk cez ropné firmy až po spoločnosti v zdravotníckom sektore. Hodnota týchto aktív dosahuje 6,9 miliardy nórskych korún (725,1 milióna eur). Po zahrnutí Saudskej Arábie do svojho indexu, k čomu by malo dôjsť na budúci rok, chce fond tento objem zvýšiť na dvojnásobnú hodnotu.



Po zavraždení Chášukdžího sa pritom objavilo viacero výziev na obmedzenie obchodov s Rijádom. Šéf fondu Yngve Slyngstad však pre agentúru Reuters uviedol, že nórsky fond investuje do firiem, nie do štátov. "Naše investície do firiem v Saudskej Arábii sa nebudú meniť na základe politického vývoja," povedal.



Nórsky investičný fond vlastní zhruba 1,4 % všetkých akcií obchodovaných na burzách. Fond založili v roku 1998 s cieľom ukladať do neho časť príjmov z predaja ropy a plynu. Tieto fond potom investuje do akcií a dlhopisov.



(1 EUR = 9,5160 NOK)