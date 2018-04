Nová poistná daň podľa SLASPO poškodí poisťovne aj spotrebiteľov

Slovenská asociácia poisťovní apeluje na vládu, aby návrh zákona zastavila a zabránila tak nežiaducemu vplyvu na finančné zdravie slovenského poisťovacieho sektora.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Nová poistná daň negatívne zasiahne do finančného zdravia poisťovní a poškodí spotrebiteľov, ktorým môžu zdražieť poistky. Upozornila na to Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO), ktorá vyzýva vládu, aby návrh zákona o dani z poistenia zastavila. V stredu by mal o ňom rokovať vládny kabinet, na rokovanie vlády však ide s rozporom, keďže tripartita návrh zákona neodsúhlasila.



Daň z poistenia nahradí v súčasnosti platný poistný odvod a bude mať jednotnú 8-% sadzbu, ktorá sa dotkne všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia (PZP), pri ktorom má zostať aj naďalej 8-% odvod.



SLASPO však varuje, že nová daň môže spôsobiť problémy poisťovniam a poškodí aj spotrebiteľov, pretože daň bude mať silný vplyv na výšku poistného. Podľa poisťovní totiž nie je reálne očakávať, že budú mať dosť zdrojov zo zisku na zaplatenie dane, keďže celková odvedená daň bude pravdepodobne vyššia, než je sumárny zisk sektora z neživotných poistení.



"Na Slovensku je niekoľko miliónov poistných zmlúv a vidíme naďalej veľký problém v retroaktivite navrhovaného zákona, vo výške sadzby dane, ktorá sa nám vzhľadom k podpoistenosti trhu zdá vysoká a tretím problémom je aj časové kritérium," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii prezident asociácie Vladimír Bakeš. Zákon má nadobudnúť účinnosť od 1. októbra tohto roka, čo je podľa Bakeša veľmi krátky čas na implementáciu zmien do systémov poisťovní.



Asociácia MF SR vyčíta, že tento zákon je retroaktívny, pretože daň sa má platiť aj z poistných zmlúv uzatvorených v minulosti, kde bola cena kalkulovaná bez dane, čo výrazne negatívne ovplyvní solventnosť poisťovní.



SLASPO je taktiež presvedčená, že MF SR nepriznáva, že daňovníkom je poistník. Týmito krokmi podľa asociácie poisťovniam vzrastú náklady, napríklad na zaistenie a distribúciu.



Generálna riaditeľka SLASPO Jozefína Žáková upozornila na to, že poistenie je doplnkom štátneho sociálneho systému, ktorý umožňuje ľuďom zabezpečiť sa za vlastné peniaze v krízových situáciách a nebyť odkázaný na pomoc zo štátneho systému sociálneho zabezpečenia. "Ministerstvo financií (MF) SR sa správa len ako vyberač daní a rezignovalo na úlohu tvorcu zdravého finančného trhu. Samo ministerstvo týmto návrhom zákona ako keby rozbíjalo zákon o poisťovníctve a narúša našu činnosť," uviedla Žáková.



SLASPO preto apeluje na vládu, aby návrh zákona zastavila a zabránila tak nežiaducemu vplyvu na finančné zdravie slovenského poisťovacieho sektora a dopadu na zvýšenie cien poistného pre občanov.



Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) v pondelok (16.4.) počas rokovania tripartity uviedol, že verí, že poisťovne, ktoré bojujú o klientov, nepremietnu zavedenie novej dane do cien svojich produktov. "Neočakávam žiadne dramatické zmeny. Okrem toho poisťovne, ktoré kričali aj pri zavádzaní 8-% odvodu, časť z toho odvodu buď preniesli do cien, alebo sa s ním vyrovnali v rámci svojho zisku," priblížil Kažimír.



Podľa neho či sa tento zákon premietne do zvýšenia cien bude záležať aj od konkurencie na trhu. "Je to otázka, ktorá súvisí aj s konkurenciou na trhu. Tie, ktoré budú chcieť bojovať o klienta, sa budú snažiť nepreniesť takúto daň do ceny," skonštatoval Kažimír.