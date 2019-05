A. Novak: Producenti majú rôzne možnosti, ako ovplyvniť trh s ropou

Novak o situácii na trhu diskutoval so svojím saudskoarabským partnerom Chalidom al-Falihom. Podľa neho sa obe strany zaviazali koordinovať produkciu.

Džidda 20. mája (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom majú k dispozícii rôzne možnosti, ako ovplyvniť vývoj na trhu s komoditou, vrátane nárastu produkcie v druhej polovici roka. Uviedol to ruský minister energetiky Alexander Novak.



Novak o situácii na trhu diskutoval so svojím saudskoarabským partnerom Chalidom al-Falihom. Podľa neho sa obe strany zaviazali koordinovať produkciu.



Dotkol sa tiež otázky kontaminovanej ropy v ruskom ropovode Družba a vyhlásil, že dodávky čistej ropy do Poľska cez tento ropovod by sa mali začať v pondelok.



Aj minister energetiky zo Spojených arabských emirátov (SAE) Suhajl bin Muhammad Mazrúí na stretnutí s kolegami v Saudskej Arábii v nedeľu (19. 5.) povedal, že výrobcovia ropy sú schopní vyplniť akúkoľvek medzeru na trhu po výpadku dodávok z iných krajín. Domnieva sa však, že prípadné uvoľnenie obmedzení, pokiaľ ide o zásobovanie trhov, na ktorých sa vlani dohodli veľkí producenti, nie je "správne rozhodnutie".



Mazrúí dodal, že SAE sa obáva opätovného nárastu zásob ropy v skladoch, ktoré by mohli viesť k zníženiu jej cien.