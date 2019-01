Novartis si vytvára zásoby liekov v Spojenom kráľovstve

Je veľmi dôležité, aby vláda minimalizovala narušenie dodávok liekov, uviedol v piatok Novartis.

Londýn 25. januára (TASR) - Švajčiarsky výrobca liekov Novartis je ďalšou firmou, ktorá oznámila, že si vytvára zásoby liekov v Spojenom kráľovstve v rámci príprav na jeho blížiaci sa odchod z Európskej únie (EÚ).



"Je veľmi dôležité, aby vláda minimalizovala narušenie dodávok liekov," uviedol v piatok Novartis, podľa ktorého by to mala byť najvyššia priorita Londýna, ktorý sa pripravuje na potenciálne ťažký alebo neriadený brexit. A tiež zabezpečenie spolupráce v oblasti regulácie liekov.



Britský parlament 15. januára odmietol dohodu o podmienkach brexitu, ktorú v Bruseli dosiahla premiérka Theresa Mayová. Spojené kráľovstvo tak smeruje k odchodu z EÚ 29. marca bez dohody. To by mohlo spôsobiť problémy s dodávkami produktov spoza hraníc, vrátane liekov.