Nové americké sankcie proti Iránu maria mnohé veľké projekty

Viedeň 6. novembra (TASR) - Po historickej dohode o iránskom jadrovom programe v roku 2015 a následnom zrušení medzinárodných sankcií proti nemu, mnohé rakúske firmy očakávali, že sa na perzskom trhu uplatnia. Po troch rokoch, v ktorých v Spojených štátoch došlo k zmene v Bielom dome, sa nádeje znovu zrútili. Washington v pondelok (5.11.) podľa prezidenta Donalda Trumpa zaviedol proti Teheránu tie najtvrdšie hospodárske sankcie.



Opatrenia majú postihnúť predovšetkým iránsky ropný priemysel a banky. Doľahnú aj na medzinárodnú dopravu a iránske prístavy. Sankcie však pocítia aj rakúske firmy, predovšetkým z automobilového, ropného a plynárenského priemyslu. Rakúsky ropný koncern OMV v pondelok uviedol, že protiiránske sankcie nebudú mať naň významnejší vplyv. V súčasnosti neplánuje nijaké ďalšie aktivity v postihnutej krajine. Rakúska Oberbank už v júni oznámila, že z Iránu odchádza.



Vo Viedni nie je známy počet rakúskych firiem podnikajúcich v Iráne. Rakúsky hospodársky delegát v Teheráne Christoph Grabmayer poskytol agentúre APA údaje len z minulého roku. Vlani kontaktovalo teheránske zahranično-obchodné centrum takmer 900 rakúskych firiem. Do Iránu dodávalo svoje produkty niekoľko farmaceutických podnikov. Obchody im išli veľmi dobre. Lieky a liečivá sa síce nedostali do zoznamu embargovaného tovaru. Dodávatelia však budú mať problém, ako sa dostanú k svojim peniazom. Americká vláda chce sankciami postihnúť najmä bankové prevody do Iránu.



Rakúsky obchod s Iránom dosiahol vlani 420 miliónov eur. Podiel exportu bol 300 miliónov a dovozy 120 miliónov eur. V roku 2005 dosiahla rakúsko-iránska výmena tovarov 600 miliónov eur. V dôsledku medzinárodných sankcií sa do konca roku 2014 znížili na 232 miliónov eur. Za posledné tri roky sa rozpracovali viaceré veľké projekty, ale k ich realizácii nedošlo. V prvej polovici tohto roka sa rakúskemu exportu do Iránu znovu prestalo dariť. Medziročne klesol o 15 %, dovozy však vzrástli o 50 %. Išlo o posledné dodávky iránskej ropy. Nezodpovedanou otázkou zostáva, či sa v nasledujúcom období budú dať dovážať do Iránu tovary a či sa za ne dostanú peniaze.