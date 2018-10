Nové pravidlá výrazne znížili dopyt po hypotékach v Česku

Ako uviedol server iDNES.cz, banky musia od začiatku októbra pri záujemcoch o hypotéku prísnejšie posudzovať pomer dlhu a príjmu žiadateľa. Už teraz sa ukazuje, že to časť ľudí odradilo.

Praha 27. októbra (TASR) - Po rekordnom septembri hlásia české banky výrazný prepad záujmu o pôžičky na bývanie. Môže za to sprísnenie pravidiel, ktoré od hypoték odstrihlo časť žiadateľov. Navyše, finančné domy ďalej pomaly zvyšujú úroky.



"V októbri zaznamenávame pomerne výrazný pokles počtu podaných žiadostí, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch prejaví aj poklesom počtu poskytnutých hypotekárnych úverov," povedala hovorkyňa Hypotečnej banky Andrea Vokálová.



"V prvých dvoch októbrových týždňoch sme zaznamenali pokles nových žiadostí o hypotéku v porovnaní s 1. polrokom zhruba o 20 %. Spôsobili ho ako nedostatok nehnuteľností na trhu a ich rastúca cena, tak aj prísnejšie odporúčania centrálnej banky, ktoré začali platiť v októbri," povedal hovorca Českej sporiteľne Filip Hrubý.



Navyše, viacero klientov, ktorí na hypotéku podľa prísnejších pravidiel už nedosiahli, o ňu zažiadali v priebehu leta. V septembri potom dopyt kulminoval.



Okrem prísnejších pravidiel znižuje dostupnosť hypoték aj zdražovanie. Zvyšovanie úrokových sadzieb Českej národnej banky (ČNB) sa postupne premieta aj do úrokov pri úveroch na bývanie. Zatiaľ čo ešte v januári bola priemerná sadzba 2,28 %, v septembri sa podľa Hypoindexu posunula na 2,57 %. A do Vianoc sa môže priblížiť k 3 %.